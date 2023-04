10 największych detalistów spożywczych w Polsce w 2021 roku. 2022 przyniósł zmiany?

1. Jerónimo Martins

Obrót: 14,94 mld euro (2021)

Jerónimo Martins to portugalska firma detaliczna i właściciel Biedronki, największej sieci handlowej w Polsce. Biedronka posiada około 3250 placówek w całym kraju, a do firmy należy również Hebe, popularna sieć drogerii i drogerii z 291 placówkami. Jerónimo Martins, który po raz pierwszy wszedł na rynek w 1995 roku, w 2021 roku zanotował w Polsce obroty w wysokości 14,94 mld euro.



2. Lidl i Kaufland

Obrót: 7,05 mld euro (2021)

Lidl i Kaufland to niemieckie sieci handlowe należące do Grupy Schwarz, które w 2021 roku wygenerowały w Polsce obroty w wysokości 7,05 mld euro. W Polsce pod szyldem Lidl działało w 2021 roku około 750 sklepów oraz 237 sklepów Kaufland, co daje łącznie 987 sklepów.



3. Eurocash

Obrót: 3,9 mld euro (2020)

Eurocash może pochwalić się ponad 16 tys. placówek pod wieloma szyldami, w tym abc, Arhelan, Delikatesy Centrum, Euro Sklep, Groszek, Lewiatan i Mila. W 2020 roku Eurocash wygenerował 3,9 mld euro obrotu. Grupa otworzyła swoje pierwsze sklepy w 1993 roku.



4. Żabka

Obrót: 3,05 mld euro (2021)

Żabka to polska sieć sklepów ogólnospożywczych z ponad 8000 placówek. Żabka była liderem w zakresie autonomicznych sklepów w regionie (Żabka Nano). firma wygenerowała w 2021 roku obrót w wysokości 3,05 miliarda euro.



5. Grupa Specjał

Obrót: 2,95 mld euro (2020)

Odnotowując obroty w wysokości 2,95 mld euro w 2020 roku, Grupa Specjał posiadała około 9 880 punktów sprzedaży w całej Polsce pod szyldami Livio, Nasz Sklep, Premium Nasz Sklep i Rabat Detal.



6. Dino

Obrót: 2,82 mld euro (2021)

Generując 2,82 mld euro obrotu w 2021 roku, Dino jest szybko rozwijającą się siecią supermarketów, która może pochwalić się około 1815 placówkami w całej Polsce, w porównaniu z 1473 placówkami w roku poprzednim. Grupa powstała w 1999 roku.

7. Auchan

Obrót: 2,47 mld euro (2020)

Auchan to francuska sieć handlowa prowadząca działalność w kilku krajach, w tym w Polsce, gdzie posiada 126 placówek. Grupa wygenerowała 2,47 mld euro obrotu w 2020 roku.

8. Polska Grupa Supermarketów

Obrót: 1,87 miliarda euro (2021)

Polska Grupa Supermarketów prowadzi sieć niezależnych sklepów pod trzema głównymi szyldami – Delica, Minuta8 i Top Market. Polska Grupa Supermarketów wygenerowała w 2021 roku obroty w wysokości 1,87 miliarda euro, a od zeszłego roku prowadzi około 634 sklepów. Grupa powstała w 2002 roku.



9. Carrefour

Obrót: 1,83 miliarda euro (2021)

Francuski gigant handlu detalicznego Carrefour prowadzi w Polsce około 900 sklepów pod takimi szyldami jak Carrefour Express, Globi, Carrefour Hipermarket, Carrefour Supermarket oraz niedawno uruchomiona marka dyskontowa Supeco. Carrefour Polska wygenerował w 2021 roku obrót na poziomie 1,83 mld euro. W kraju jest obecny od 1997 roku.



10. Makro C&C (Metro)

Obrót: 1,19 mld euro (2021)

Hurtownia Makro C&C, należąca do Grupy Metro, prowadzi dwa główne szyldy, Makro i Odido. Makro prowadzi w Polsce 29 placówek typu cash&carry i wygenerowało w 2021 r. obrót w wysokości 1,19 mld euro. W innych krajach sieć franczyzowych sklepów Odido obejmuje około 2500 placówek.

Jak radzili sobie detaliści w 2022 roku?

Przychody Biedronki w 2022 roku wyniosły 17,6 mld euro, co oznacza wzrost rdr o 20,9 proc. i wzrost LfL o 20,6 proc. Przychody całej grupy Jeronimo Martins wyniosły w 2022 roku 25,4 mld euro (wzrost o 21,5 proc. rdr).

W 2022 roku skonsolidowana sprzedaż Grupy Eurocash osiągnęła 30,9 mld zł, co oznacza wzrost o 17,4% w porównaniu z rokiem 2021. Na koniec ubiegłego roku łączna liczba sklepów skupionych w sieciach organizowanych przez Grupę Eurocash liczyła 15,5 tys. placówek wobec około 17 tys. na koniec 2021 roku.

19,8 mld zł przychodów odnotowała spółka Dino Polska S.A. w 2022 roku. To o 6,44 mld zł więcej niż w 2021 roku (13,36 mld zł). Dino przekroczyło też granicę miliarda zł zysku netto. Wyniósł on 1,13 mld zł wobec 805 mln zł w 2021 roku. Wzrost sprzedaży LfL wyniósł w 2022 roku 28,5 proc.