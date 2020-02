2019 r. był trudny dla branży piwnej. Zysk Grupy Żywiec spadł o 28 proc.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Żywiec osiągnęła 234 miliony złotych zysku, fot. shutterstock

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Żywiec osiągnęła 234 mln zł zysku netto, co oznacza spadek o 28% w porównaniu do 2018 r.

W 2019 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Żywiec wzrosły o 7% i wyniosły 3 570 milionów złotych w porównaniu do 3 324 milionów złotych w 2018 roku. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej spadł o 22% i wyniósł 325 milionów złotych w porównaniu do 415 milionów złotych w 2018 roku. W 2019 roku Grupa Kapitałowa Żywiec osiągnęła 234 miliony złotych zysku netto, co oznacza spadek o 28% w porównaniu do 324 milionów złotych w 2018 roku.

Do wzrostu przychodów o 7% przyczyniły się dwucyfrowe wzrosty sprzedaży marek premium (Żywiec, Heineken, Desperados i Strefa Zero) oraz dalszy dynamiczny rozwój marek Browaru Namysłów Sp. z o.o., który w kwietniu stał się częścią Grupy Kapitałowej. Efekty synergii uzyskane dzięki akwizycji Browaru Namysłów są realizowane i przekroczyły zakładane oczekiwania. Efektem dalszego wzrostu ma-rek premium oraz rozwoju marek Browaru Namysłów jest także kontynuacja wzrostu przychodów z każdego hektolitra piwa (+5% vs 2018). Duże wzrosty kosztów działalności związane z rosnącymi kosztami produkcji w tym surowców, opakowań, energii oraz wynagrodzeń w powiązaniu z jednorazowymi kosztami akwizycji spółki Browar Namysłów Sp. z o.o. wpłynęły na wysokość zysku.

- Ubiegły rok był trudniejszy dla branży piwnej i Grupy Żywiec niż bardzo dobry 2018. Niekorzystna pogoda w maju na początku sezonu piwnego, a także spadek całego rynku piwa w czwartym kwartale, szczególnie w segmencie ekonomicznym, wpłynęły również na sprzedaż Grupy Żywiec. – powiedział Francois-Xavier Mahot, prezes Grupy Żywiec S.A. – Negatywny wpływ tych czynników częściowo zrównoważyliśmy kontynuacją wzrostu naszych marek premium i Strefy Zero. Utrzymaliśmy też pozycję lidera najszybciej rosnących segmentów rynku jak premium i piwa bezalkoholowe. Na nasze wyniki bardzo pozytywnie wpłynął też dalszy dynamiczny rozwój Browaru Namsłów i efekty synergii wynikające z tej akwizycji. – dodał Mahot.

Przypomnijmy, że 15 marca 2019 roku spółka otrzymała informację, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o wyrażeniu zgody na zawiązanie wspólnego przedsiębiorcy ze spółką zależną Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (tj. Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Żywiec Investments Holding Sp. z o.o. (spółka zależna w 100% od Grupy Żywiec S.A.) posiada 49% udziałów w Comp Platforma Usług S.A., która będzie komercjalizowała rozwiązania związane z M/platform na rynku FMCG.