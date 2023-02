3 sztuki nowej odzieży na osobę rocznie? C40: Byłoby idealnie. ZPPHiU komentuje

Warszawa jest jednym miast należących do inicjatywy C40, która za cel postawiła sobie promowanie ograniczenia globalnych emisji CO2. W jej ramach znalazły się wskazania, co należałoby zrobić, aby zmniejszyć obciążenie klmatu. Mowa tu o zachęcaniu obywateli do jedzenia mniejszej ilości mięsa, kupowania mniejszej ilości ubrań i naprawiania elektroniki, tak by służyła nam co najmniej 7 lat a nie góra 2 lata, jak to jest obecnie. Co na to biznes?