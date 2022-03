30 proc. Polaków chce ograniczyć wydatki na żywność i kosmetyki

To powoduje, że "niska cena, promocyjna cena, okazja" to nadal hasła, które kuszą konsumentów. Świadomy wybór tańszych produktów deklaruje co czwarty badany. Jednocześnie jedynie 11 proc. z nas robi listy zakupowe i chodzi z nim do sklepu. Co trzeci Polak nie przygotowuje się do zakupów robiąc plan – tym samym jest bardziej podatny na promocje sklepowe. Częściej taką postawę prezentują mężczyźni, osoby w wieku 18- 24, mieszkańcy małych miast, bez dzieci, ale też i osoby o wyższych dochodach. Rzadko też porównujemy ceny w różnych sklepach, bo porównywanie jest czasochłonne i jeśli komunikat o cenie nie dotrze bezpośrednio do konsumenta (np. promocja na konkretny produkt), niewielki odsetek uczyni aktywny wysiłek w porównanie cen pomiędzy sklepami.

Leki, sport, stomatolog to kategorie, na których nie planujemy oszczędzać, są

zbyt istotne dla naszego dobrostanu. Zamierzamy natomiast odkładać większe wydatki na później. Kategorie, które mogą to odczuć: AGD i elektronika, odzież/obuwie, ale także alkohol. Polacy ograniczają także wydatki na produkty i usługi związane z przyjemnościami, jak: wyjścia do restauracji, rozrywka, wyjazdy turystyczne. Chcąc oszczędzać badani wybierają tańsze produkty, zamienniki w badanych kategoriach. Najczęściej taką postawę można zaobserwować w kategorii produktów codziennego użytku, jak art. spożywcze, nieco rzadziej kosmetyki, odzież i obuwie.