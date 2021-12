37 miliardów zł może nas kosztować rozważanie polexitu

– W biznesie rozmawia się o ryzyku polexitu. Duże firmy pytają o to, czy będziemy w Unii za 10 lat. W najgorszym z możliwych scenariuszy (ale nie kosmicznie nierealnym) należy wziąć pod uwagę polexit. Potencjalnym mechanizmem, który by do tego doprowadził, byłaby blokada funduszy europejskich dla Polski, która przerodziłaby się w narastający antagonizm polityczny i społeczny – wskazał Ignacy Morawski.