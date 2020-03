40 mld zł z EBI na walkę z gospodarczymi skutkami koronawirusa

Grupa EBI szybko uruchomi środki do wysokości 40 mld EUR na walkę z kryzysem wywołanym przez Covid-19 i wzywa państwa członkowskie do ustanowienia kolejnej gwarancji na wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji udzielanej przez grupę EBI i krajowe banki promocyjne.

Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, nadzorująca działalność w Polsce, dodała: „Koronawirus obecnie uderza bezpośrednio i ostro przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie i Polsce. Z tego powodu, w ramach szerszej reakcji Europy, Europejski Bank Inwestycyjny postanowił dziś wprowadzić zestaw środków mających przede wszystkim pomóc MŚP poradzić sobie z tym nieoczekiwanym szokiem i z ewentualnymi problemami z płynnością i kapitałem obrotowym w perspektywie krótko i średnioterminowej. Niezbędne jest utrzymanie zdrowych firm przy życiu i wspomaganie ich w dalszym wytwarzaniu towarów i usług, zatrudnianiu pracowników i płaceniu dostawcom. EBI ma długą tradycję pomagania MŚP. W 2019 r. bank unijny przeznaczył ponad 25 mld euro na MŚP na całym świecie, a w Polsce przeznaczył około 2 mld euro na polskie MŚP i spółki o średniej kapitalizacji, z ogólnej kwoty 5,4 mld euro na ogólne finansowanie polskiej gospodarki. Teraz wykorzystujemy tę wiedzę, intensyfikując nasze wysiłki na rzecz wspierania firm w tym niezwykle trudnym momencie, we współpracy ze wszystkimi naszymi lokalnymi partnerami. ”

Proponowany pakiet finansowy obejmuje następujące elementy:

• Dedykowane systemy gwarancji dla banków oparte na istniejących programach do natychmiastowego wdrożenia, uruchamiające do 20 mld EUR finansowania;

• Dedykowane linie płynności dla banków w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia kapitału obrotowego dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, w wysokości 10 mld EUR;

• Dedykowane programy zakupów papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS), aby umożliwić bankom prywatnym przeniesienie ryzyka związanego z portfelami kredytów dla MŚP, mobilizując około 10 mld EUR wsparcia.

Wszystkie te działania mogą zostać szybko wdrożone w celu uzupełnienia niedoborów płynności i będą wdrażane we współpracy z krajowymi bankami promocyjnymi tam, gdzie to możliwe.

Ponadto prezes EBI Werner Hoyer wezwał państwa członkowskie do ustanowienia znaczącej i skalowalnej dodatkowej gwarancji dla EBI i krajowych banków promocyjnych, aby zapewnić otwarty dostęp do finansowania dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Gwarancja zapewniłaby paneuropejskie rozwiązanie o wiarygodnej wielkości i nadające się do natychmiastowego zastosowania. „Pomogłoby to uspokoić rynki i obywateli w czasach bezprecedensowej niepewności”, powiedział prezydent Hoyer.

Chociaż do państw członkowskich należałoby ustalenie, skąd pochodzą środki na gwarancję, prezes Hoyer zasugerował, że można je wykorzystać z Europejskiego Mechanizmu Stabilności Finansowej (EFSM) lub same państwa członkowskie mogą połączyć swoje siły w tymczasowy nowy fundusz