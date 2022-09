40 proc. Polaków jesienią nie planuje większych wydatków

Większych jesiennych wydatków nie planują zarówno kobiety, jak i mężczyźni (w obu grupach po ok. 40 proc. wskazań). Rezygnację z nich deklarują zwłaszcza emeryci (50 proc.) co nie zaskakuje, biorąc pod uwagę ile wynoszą przeciętne świadczenia oraz postępujący wzrost cen. Tuż za nimi są 40-49 latkowie (45 proc.). Wstrzymywać się od większych zakupów w nowej porze roku będą najczęściej respondenci ze średnich miast od 50 do 250 tys. mieszkańców, takich jak Kielce czy Rzeszów (55 proc.) oraz metropolii jak Warszawa, Wrocław i Kraków (45 proc.). Dużych wydatków nie planują też zarabiający do 1 999 zł netto (59 proc.).

- Inflacja i związana z nią niepewność sprawiają, że wiele osób rezygnuje z większych zakupów tej jesieni – komentuje Renata Wrzaskowska, Ekspert ds. Projektów Marketingowych z Santander Consumer Banku. – Ci, którzy chcą wydać więcej ograniczają się natomiast do remontu domu lub mieszkania czy wyjazdu urlopowego. Odnowienie swojego M planuje 29 proc. ankietowanych w grupie 30-39 latków i 30 proc. zarabiających między 5 000 a 6 999 zł na rękę. Za to na późny urlop wybierze się co piąty respondent przed czterdziestym rokiem życia i 24 proc. badanych z dochodami od 7 000 zł w górę.

Polacy zamierzają ograniczać się do niezbędnych wydatków. Co jedenasty ankietowany przeznaczy więcej pieniędzy na zakup lub naprawę samochodu i odświeżenie swojej szafy (w obu przypadkach po ok. 9 proc). Tylko 5 proc. zamierza zainwestować w sprzęt elektroniczny, a 4 proc. w wymianę mebli.

Kredyt najczęściej potrzebny w pokryciu kosztów remontu

Santander Consumer Bank zapytał również Polaków o to w jakim większym, jesienny wydatku mogłyby im pomóc produkty bankowe. Co trzeci ankietowany stwierdził, że chętnie skorzystałby z kredytu gotówkowego, ratalnego bądź w karcie kredytowej i przeznaczył go na pokrycie remontu domu lub mieszkania (32 proc.). 11 proc. sfinansowałoby w ten sposób zakup albo naprawę samochodu, a 7 proc. nowy sprzęt AGD czy RTV.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku – banku od kredytów metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w lipcu 2022 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych Polaków. Próba n = 1001.