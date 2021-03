46 proc. konsumentów z Chin chciałoby, żeby jedna firma zaspakajała ich potrzeby

Z badania Grupy dentsu wynika, że prawie połowa (46%) chińskich konsumentów już teraz chętnie korzystałaby z usług jednej firmy w zakresie wszystkich swoich potrzeb związanych ze stylem życia.

Rozwój marek wiąże się z „inteligencją inkluzywną” - zdolnością do włączenia nowych poglądów, wartości i zachowań do swojego systemu wartości w kontekście rosnących nierówności i złożoności etycznej.

– Liderzy biznesu muszą przygotować się na bardzo zróżnicowany krajobraz konsumencki, który nieustannie ewoluuje dzięki innowacjom technologicznym, wprowadzanym w dziedzinie zdrowia, well beingu czy ochrony środowsika. Wiodące marki będą wykorzystywać te informacje do budowania doświadczeń i relacji skoncentrowanych na człowieku – komentuje raport Wendy Clark, globalna prezes dentsu international.