46 proc. sprzedawców spodziewa się dobrego sezonu świątecznego

Z badania Capgemini wynika, że przedstawiciele sektora handlowego są „ostrożnie optymistyczni” co do świątecznego sezonu zakupowego. 46 proc. sprzedawców detalicznych spodziewa się w tym sezonie wzrostu sprzedaży, a niemal tyle samo kupujących (49 proc.) zamierza w okresie świątecznym robić więcej zakupów niż w poprzednich latach. Dlatego 93 proc. sklepów wzmocniło ofertę online, 50 proc. ulepszyło stronę internetową, a 34 proc. zwiększyło przepustowość ruchu w sieci.

78 proc. sprzedawców detalicznych zamierza oferować większe rabaty zarówno w internecie, jak i w sklepach stacjonarnych, a co trzeci planuje więcej przecen na produkty w sklepach online. Jednocześnie co trzeci (30 proc.) przedstawiciel sektora handlowego twierdzi, że dane, na których opierają swoje planowanie, są niedokładne ze względu na globalny kryzys wywołany pandemią. Jednocześnie tylko 14 proc. konsumentów spodziewa się wydać więcej niż zwykle w Czarny Piątek, a nieco ponad jedna trzecia (35 proc.) sugeruje, że planują wydać mniej. Jako główną przyczynę wskazano mniejszy dochód do dyspozycji.

Najwięcej wydającą w okresie świątecznym grupą konsumentów będą młodsze pokolenia. Ponad jedna trzecia (37 proc.) osób w wieku 18-24 lat i 40 proc. osób w wieku 25-34 lat twierdzi, że zaoszczędziło pieniądze od początku pandemii z zamiarem wydania ich w okolicach Czarnego Piątku i świątecznych wyprzedaży. Konsumenci o wyższych dochodach są również bardziej skłonni wydać w tym roku więcej niż w poprzednich latach.

Wśród zaplanowanych na okres świąteczny zakupów, ponad połowę (52 proc.) wciąż stanowią jednak artykuły niezbędne – konsumenci będą priorytetowo traktować dobra podstawowe przed kupowaniem prezentów innym (35 proc.) lub sobie (21 proc.). Produkty luksusowe – które tylko 18 proc. konsumentów planuje kupić w tym sezonie – również wybierane będą przez młodsze grupy wiekowe (27 proc.) i osoby o wyższych dochodach (34 proc.).



Prawie połowa kupujących (49 proc.) spodziewa się, że w tym okresie świątecznym zrobi więcej zakupów online niż w poprzednich latach. W skali globalnej preferencja zakupów w sklepach w Czarny Piątek spadnie z 39 proc. 2019 roku do 28 proc. w tym roku.

W przypadku konsumentów, którzy mogą robić zakupy stacjonarnie, 33 proc. pójdzie do sklepów tylko wtedy, gdy będą wiedzieć, co dokładnie zamierzają kupić, a 32 proc. z wyprzedzeniem zapozna się z ofertą danego sklepu online i również zaplanuje swoje zakupy. To oznacza, że spadną zakupy dokonywane impulsowo.

Prawie dziewięciu na dziesięciu (87 proc.) wprowadziło w tym roku nowe opcje dostawy, ponad połowa oferuje darmową dostawę, a 46 proc. sklepów wprowadziło opcję odbioru bezdotykowego. Więcej niż dwóch na pięciu (43 proc.) sprzedawców detalicznych oferuje więcej rabatów na cały asortyment lub więcej rabatów jednodniowych i okresowych (42 proc.) w porównaniu z poprzednimi latami. To może okazać się istotne, biorąc pod uwagę fakt, że aż 4 na 5 Polaków do zakupów skłania obniżka ceny (za „Polacy i Black Friday 2020”).

Jednocześnie 93 proc. detalistów podjęło kroki w celu przyciągnięcia klientów do sklepu, 50 proc. wprowadziło ograniczenie liczby klientów w swoich sklepach, aby zapewnić możliwość zachowania bezpiecznego dystansu, a 43 proc. wprowadziło więcej opcji płatności bezdotykowych.