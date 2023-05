5 najczęstszych problemów zdrowotnych pracowników handlu

– Duża rotacja pracowników w handlu zupełnie mnie nie dziwi. Wbrew pozorom wykonują oni ciężką pracę fizyczną, zatem szukają najlepszej oferty. W związku z tym przedsiębiorcy powinni dążyć do tworzenia optymalnych warunków pracy, a na atrakcyjność pracodawcy wpływają m.in. benefity pozapłacowe. Wśród najbardziej pożądanych niezmiennie przoduje dostęp do prywatnej opieki zdrowotnej. W przypadku tej grupy zawodowej sprawna pomoc medyczna jest szczególnie ważna z racji na zagrożenia dla zdrowia, wynikające z charakteru pracy. Mimo to z naszych obserwacji wynika, że pracownicy handlu detalicznego, to jedynie 7% ubezpieczonych w ramach polis grupowych. Dla porównania zatrudnieni w IT stanowią 16% ogółu, a pracownicy przetwórstwa przemysłowego - 15% – mówi Marcin Załęski, dyrektor działu ubezpieczeń zdrowotnych i pracowniczych SALTUS Ubezpieczenia.