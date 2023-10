5 trendów konsumenckich na 2024 rok według Mintela

Raport Global Consumer Trends Mintela identyfikuje 5 trendów kształtujących zachowania konsumentów w 2024 roku i później. Oto one:

Bycie człowiekiem

W świecie coraz bardziej zdominowanym przez algorytmy będziemy potrzebować ludzkich umiejętności i emocji, aby w pełni wykorzystać rewolucję technologiczną.

Więcej niż pieniądze

Konsumenci ponownie ocenią, co jest dla nich najważniejsze. Wywrze to wpływ nie tylko na to, czego chcą i potrzebują, ale także na ich postrzeganie tego, co stanowi wartość.

Renesans relacji

Konsumenci, którzy znajdują komfort dzięki komputerom i smartfonom kosztem rzeczywistych relacji, będą poszukiwać nowych form intymności w trosce o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

Nowa zielona rzeczywistość

Włączenie zrównoważonego rozwoju do codziennej pracy nie wystarczy. Konsumenci i marki staną w obliczu rzeczywistości, w której przetrwanie w nowym kontekście klimatycznym musi być priorytetem.

Pozytywne perspektywy

Marki i konsumenci będą współpracować na nowe sposoby, aby radzić sobie z niepewnością. Istotne staje się szukanie rozwiązań z korzyścią dla obu stron.

„Łącząc globalne dane rynkowe i analizę zachowań konsumentów, trendy prezentują ogólny przegląd kluczowych motywacji i wyzwań, które stoją przed konsumentami. Przedstawiając implikacje w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, podkreślają najważniejsze kwestie, o których marki muszą pomyśleć, jeśli chodzi o angażowanie konsumentów w ciągle zmieniającym się świecie” – czytamy w analizie Mintela.