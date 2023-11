5 trendów w handlu towarami luksusowymi i modą

Pokolenie Z (osoby urodzone w latach 1995–2012) i millenialsi (osoby urodzone w latach 1981–1995) będą napędzać globalny wzrost gospodarczy w ciągu następnej dekady i zachęcać biznes do transformacji. Podczas gdy każda z tych grup konsumentów odegra istotną rolę w całym krajobrazie konsumenckim, pokolenie Z okazuje się być głównym inicjatorem nowych zachowań – stwierdza Euromonitor.

„Zmusi to marki z sektora dóbr luksusowych i mody do realizacji swoich celów i obietnic w zakresie zrównoważonego rozwoju. Staną się bardziej istotnymi dla tych konsumentów dzięki wykorzystaniu nowych technologii, marketingu, lepszej komunikacji dla stworzenia pozytywnych doświadczeń w handlu detalicznym i usługach” – czytamy w raporcie Euromonitora.

Oto 5 trendów zmieniających rynek dóbr luksusowych i mody:

Wzorce konsumpcji ewoluują wraz z osiągnięciem pełnoletności przez pokolenie Z

Pokolenia Z i Alfa (osoby urodzone w latach 2010-2025) będą stanowić 45% światowej populacji do 2030 roku i staną się największym segmentem docelowym dla marek luksusowych i modowych. Kultywowane wartości i preferencje tych pokoleń znacznie różnią się od reprezentowanych przez poprzedników.

„Marki stoją więc przed wyzwaniem dostosowania do ich potrzeb swoich produktów, systemu dystrybucji, marketingu i metod mających na celu budowę lojalności” – zauważa Euromonitor.

Podobnie jak inne pokolenia, Gen Z jest świadkiem najwyższej od dziesięcioleci stopy inflacji. Wrażliwość cenowa może być długoterminowym problemem, a nastawienie konsumentów z pokolenia Z na kierowanie się wartością i ceną prawdopodobnie wpłynie na ich wzorce konsumpcji. Odczuwając spadek realnych dochodów i kryzys kosztów utrzymania, pokolenie Z szuka sposobów oszczędzania tam, gdzie to możliwe. Badanie Euromonitora „Voice of the Consumer: Lifestyles Survey 2023” wykazało, że pokolenie Z przewartościowało plany dotyczące większych zakupów w dyskontach. Natomiast kupowanie dóbr luksusowych i modowych oraz marek premium - by „być na czasie" - przedkłada nad takie czynniki, jak niska cena i stosunek jakości do ceny.

Wrażliwość cenowa pokolenia Z utrzymuje się, dając masowym produktom przewagę, a luksusowym możliwość dywersyfikacji

Od czasu inwazji Rosji na Ukrainę światowa inflacja znalazła się pod dodatkową presją wzrostową ze względu na ograniczenie podaży, rosnące ceny energii, żywności i towarów. Według najnowszych danych Euromonitora, globalna inflacja ma spadać, ale konsumenci oraz marki luksusowe i modowe, zarówno w gospodarkach wschodzących, jak i rozwiniętych, nadal odczuwają presję rosnących cen. Chociaż stłumiony popyt skumulowany podczas pandemii nadal pomaga utrzymać wzrost sprzedaży detalicznej, to ze względu na rosnące ceny konsumenci mogą sobie pozwolić na mniej artykułów modnych i luksusowych.

„Pokolenie Z będzie nadal zwracać uwagę na ceny, co może stanowić barierę wzrostu dla segmentów mody i dóbr luksusowych. Otwiera to jednak drzwi do wprowadzenia bardziej zróżnicowanych przedziałów cenowych i produktów klasy podstawowej” – diagnozuje Euromoinitor.

Chińska polityka "zero COVID-19" i przedłużone restrykcje epidemiczne przyczyniają się do wzrostu cen materiałów do produkcji w 2023 i 2024 roku. Według prognoz, stopa inflacji w Chinach ma wzrosnąć. Biorąc pod uwagę, że kraj ten jest największym rynkiem dóbr luksusowych, marki powinny spodziewać się wrażliwości na cenę wśród konsumentów z różnych pokoleń, w szczególności z pokolenia Z.

Rozwój ekosystemu influencerów w segmencie dóbr luksusowych i mody będzie napędzany przez pokolenie Z

Pokolenie Z jest odporne na tradycyjną reklamę. Chce czuć prawdziwą więź w interakcji z markami, a kupujący towary luksusowe i modę nie boją się wyrażać opinii. W ubiegłym roku ponad jedna trzecia z nich dzieliła się swoimi wrażeniami na tematy społeczne lub polityczne w mediach społecznościowych.

Branża kosmetyczna i modowa dotykają globalnych problemów, jak ekologia i etyczna produkcja. Powinny one promować swoją zrównoważoną strategię i inicjatywy CSR, aby zaspokoić potrzebę pokolenia Z w tym zakresie i by stworzyć lojalnych zwolenników marki.

„Pokolenie Z kupuje wartości i doświadczenia, a nie tylko towary luksusowe i modowe” – podkreśla Euromonitor.

Konsumenci z pokolenia Z oczekują, że cyfrowy i fizyczny świat luksusu i mody będą ze sobą bezproblemowo współpracować

Gen Z jest pierwszym pokoleniem, które dorastało w erze cyfrowej. Tego typu konsumenci są obeznani z technologią i polegają na platformach cyfrowych w zakresie informacji, komunikacji i zakupów.

„Oczekują oni bezproblemowych, wielokanałowych doświadczeń zakupowych podczas przechodzenia między różnymi kanałami i urządzeniami. Spójność między sklepami fizycznymi, platformami internetowymi i mediami społecznościowymi jest najlepszą metodą, aby zapewnić pozytywne doświadczenia związane z marką” - zwraca uwagę Euromonitor.

Pokolenie Z jest ukierunkowana na smartfony, media społecznościowe, akceptuje nowe technologie i platformy cyfrowe (np. metaverse). Pomimo silnej więzi z cyfrowymi technologiami wykazuje tęsknotę za interakcjami międzyludzkimi, co pomaga generować popyt poprzez podejście phygital (łączenie w handlu doświadczeń fizycznych i cyfrowych) do zakupów.

Budowanie emocjonalnej lojalności i pielęgnowanie zwolenników marki to sposób na pokolenie Z

Budowanie lojalności klientów wśród pokolenia, które lubi eksperymentować z różnymi markami, może być trudne, zwłaszcza na rynku przesyconym produktami. Na rynku transakcyjnym sukces marek luksusowych i modowych zależy od ich zdolności do łączenia ekskluzywności, lojalności, jakości i storytellingu (marketingu narracyjnego) ze skuteczną strategią mediów społecznościowych.

Na lojalność klientów wpływają preferencje konsumentów, postęp technologiczny i boom w e-commerce. W obliczu hiperpołączonego świata, kryzysu kosztów utrzymania i innych trudności gospodarczych, marki luksusowe i modowe narażone są na jeszcze ostrzejsze konkurowanie o wydatki i serca konsumentów – zaznacza Euromonitor.

„Zamożne grupy konsumentów cenią sobie rodzinę i dobre samopoczucie. Marki muszą uwzględniać to w strategii mającej na celu budowanie lojalności. W przypadku konsumentów z pokolenia Z lojalność jest w większym stopniu oparta na wartościach i celach, szansę mają więc marki, które im się z tym kojarzą” – konkluduje Euromonitor.