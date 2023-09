5 tys. zł dla chętnych do otwarcia Kawiarenki Naprawczej

"Jeśli bliska Ci jest filozofia zero-waste i nie lubisz czekać z założonymi rękami, ale własnymi siłami chcesz zmienić świat na lepsze - mamy coś dla Ciebie! Z naszą pomocą możesz uruchomić Kawiarenkę Naprawczą - miejsce spotkań dla ludzi, którzy wolą naprawiać, niż kupować nowe” – czytamy w ogłoszeniu.

Pasjonatów chętnych do poprowadzenia Kawiarenki Naprawczej organizatorzy zachęcają do zgłaszania wniosków o dofinansowanie. W pakiecie oferują też wsparcie merytoryczne i rzeczowe.

StarterPack Naprawiamy z Veolią zawiera:

– Nasza inicjatywa skierowana jest do tych, którzy podzielają ideę zero-waste, ale obawiają się podjęcia wyzwania związanego z prowadzeniem Kawiarenki Naprawczej. StarterPack jest rozwinięciem dotychczasowych działań programu NaprawiaMy z Veolią. Jest to pilotaż, w ramach którego wspólnie testujemy model wspierania takich inicjatyw. Zależy nam na tym, aby pomóc w pokonaniu tremy i lęku przed podejmowaniem nowych wyzwań. Szukamy osób i organizacji, które zaangażują się przy naszym wsparciu w uruchomienie Kawiarenki Naprawczej, która pozwoli nam wszystkim jednoczyć się wokół idei naprawiania świata - tego lokalnego, najbliższego naszym sercom. Wspieranie oddolnych, często sąsiedzkich społeczności jest naszym zdaniem warunkiem niezbędnym do zbudowania odporności miasta w kontekście społecznym – wyjaśnia Izabela Rakuć-Kochaniak, prezeska zarządu Fundacji Veolia Polska.