51 proc. Polaków robi przetwory domowe

Jak wynika z badań Kantar w domach ponad połowy Polaków (51%) przyrządza się domowe przetwory. W co trzecim domu kisimy, w co piątym robimy dżemy, konfitury (21%), kompoty i soki. W co ósmym gospodarstwie domowym (13%) zamrażamy. W szczycie sezonu świeże owoce są najtańsze i najlepsze w smaku.

Najczęściej przygotowywanymi są kiszonki (36%), dżemy oraz konfitury (21%). Nieco rzadziej kompoty (17%), suszonki warzywno-owocowe (16%) oraz sałatki w słoikach (15%). W co ósmym gospodarstwie domowym (13%) warzywa i owoce konserwuje lub marynuje się, przyrządza domowe soki oraz mrożonki. 9% przygotowuje inne przetwory warzywne, a 5% produkuje musy, przeciery oraz suszone owoce. 9% Polaków tworzy inne przetwory warzywne np. leczo, przetwory pomidorowe, natomiast 5% zajmuje się w domu przygotowywaniem musów, przecierów czy też prażonych owoców.

Najwięcej przetworów robią ludzie żyjący oszczędnie. Najmniej w młodych gospodarstwach domowych, krótko po ich usamodzielnieniu się. Mrożą starsi i Ci, którym starcza na wszystko - komentuje wyniki badań Urszula Krassowska, Managing Director Public Division w Kantar.

- Jako dietetyk zachęcam wybierać „owocowe smarowidła” czy soki z polskich superowoców jak malina, truskawka, borówka, jagoda kamczacka, aronia czy agrest. Mają one najwyższy potencjał antyoksydacyjny co pozytywnie wpływa na odporność i chroni przed nadciśnieniem czy chorobami nowotworowymi. - Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyk kliniczny