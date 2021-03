54 proc. wyda na Wielkanoc tyle samo co zwykle, 37 proc. będzie oszczędzać

fot. Payback, zakupy świąteczne

W tym roku zakupy spożywcze na wielkanocny stół najczęściej zrobimy w super- i hipermarketach (71%) oraz dyskontach (65%). 17% ankietowanych wybierze się na targ lub bazar, 9% zajrzy do osiedlowego sklepu, a 8% do delikatesów. 7% badanych uzupełni zapasy wykorzystując do tego celu internet - wynika z badania PAYBACK Opinion Poll.

Wybierając miejsce zakupów, większość badanych (70%) kieruje się wygodą i dostępnością wielu produktów w jednym miejscu. Kolejną zachętę stanowią niskie ceny i promocje (65%). Połowa ankietowanych jako główną przesłankę wyboru miejsca zakupów wskazała jakość oferowanych tam produktów, a dla ⅓ osób istotna jest lokalizacja miejsca. Tylko co dziesiąta osoba zwraca uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem zakupów i przestrzeganie rygorów sanitarnych mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Prawie połowa badanych (48%) na zakupy wybierze się dopiero na kilka dni przed Wielkanocą. Pozostali zrobią jednak zakupy z większym wyprzedzeniem: 39% na tydzień przed świętami, 10% na dwa tygodnie przed, a 3% respondentów udało się do sklepów jeszcze wcześniej.

52% ankietowanych stara się „złowić” atrakcyjne okazje częściej, niż tylko „od święta”. 28% osób deklaruje, że podczas wielkanocnych zakupów zawsze korzysta z promocji. Najczęściej sięgamy po gazetki promocyjne (robi tak 66% badanych), aplikacje mobilne lub reklamy w prasie, radiu czy telewizji (odpowiednio po 26% ankietowanych).

54% ankietowanych uważa, że wyda tyle samo, co zwykle, jednak 37% respondentów deklaruje, że będzie szukać oszczędności, wydając w te święta mniej. Obok nich jest też grupa 9% osób, które w obecnej sytuacji zwiększą sumę wielkanocnych wydatków w porównaniu do poprzednich lat.

Kwoty przeznaczone na świąteczne zakupy spożywcze nie będą szczególnie wysokie: prawie ¾ badanych (72%) zamierza zmieścić się w przedziale 100-500 zł. 18% ankietowanych zadeklarowało jednak wyższe wydatki (od 500 do 1000 zł). Jedynie 7% respondentów wyda na zakupy wielkanocne maksymalnie 100 zł.