6 trendów piwnych dla wschodzących marek w 2023 roku

Od czego zacząć budowanie strategii? Kluczem jest zrozumienie, w jaki sposób konsumenci zmieniają swoje zachowania. Mając to na uwadze NielsenIQ zaprezentował 6 trendów dla wschodzących marek piwa.

Premiumizacja rośnie

Premiumizacja nie znika, pomimo obciążeń ekonomicznych, jakie dotykają zarówno konsumentów, jak i producentów. Konsumenci starają się nadal kupować produkty, które uważają za luksusowe, ale w przystępnej cenie. W ubiegłym roku sprzedaż piwa premium stanowiła 68% całkowitej sprzedaży on-line tego trunku. Wydaje się to wskazywać, że konsumenci zaczynają pozbywać się obaw związanych z pandemią i recesją. Jest to sygnał, że marki premium mogą osiągać zyski.

Jednak skupianie się tylko na alkoholach premium nie jest gwarancją sukcesu, zwłaszcza w przypadku alkoholi wysokoprocentowych. W 2022 roku marki premium miały udział w ich ogólnej sprzedaży na poziomie 69,1%. W porównaniu z sytuacją sprzed trzech lat był to jednak wzrost tylko o 1,2%. Może to być oznaką spowolnienia wzrostu. Należy więc dokonać przeglądu ofert premium, aby rozważyć, gdzie jest okazja na uzyskanie wzrostu, a gdzie istnieje ryzyko.

Wyzwania związane z kierowaniem reklam do odbiorców

Marki piwa będą musiały przeanalizować perspektywy i przyszły popyt, chcąc nadążyć za pokoleniem Z. 32% przedstawicieli tego pokolenia twierdzi, że produkt musi być wysokiej jakości, aby warto było dokonać zakupu, a 28% najpierw szuka rekomendacji u przyjaciół i rodziny. Niestety wiele marek wciąż nie jest w stanie wykorzystać tego segmentu rynku.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że konsumenci z pokolenia Z w większym stopniu zwracają uwagę na zaangażowanie marki w sprawy społeczne i środowiskowe. Badania NielsenIQ pokazują, że pokolenie to jest bardziej skłonne do zakupu, jeśli firma opracowuje produkty w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Trzy istotne sprawy dla Gen Z to dobrostan zwierząt, zmiana klimatu i zanieczyszczenie powietrza. Jeśli uda się zbudować właściwy wizerunek marki, będzie większa szansa na rosnącą sprzedaż.

Zmieniający się miks kanałów

W ciągu ostatnich dwóch lat sprzedaż detaliczna alkoholu zaczęła odbudowywać się po COVID-19, ale nie powróciła jeszcze do poziomu sprzed pandemii. 33% konsumentów twierdzi, że w 2023 roku częściej odwiedza sklep lokalny, mimo to gremialnie konsumenci wybierają kanał sprzedaży convenience, kupując piwo w najprostszy, bezproblemowy sposób.

Ponadto coraz więcej konsumentów decyduje się na zakupy w systemie wielokanałowym. 22% kupujących dokonuje zakupu w sklepie w połączeniu z wcześniejszym zamówieniem online. W 2023 roku i w następnych latach popyt we wszystkich kanałach może normalizować się w zależności od zmian gospodarczych. Oznacza to, że zakupy stacjonarne mogą mieć więcej zalet, ale sprzedaż online nadal rośnie w silnym tempie. Ukierunkowanie na wszystkie grupy konsumentów może być kluczem do trwałego wzrostu.

Zdrowie i dobre samopoczucie ważne dla konsumentów

Między sierpniem 2021 roku a sierpniem 2022 roku łączna sprzedaż napojów bezalkoholowych w Stanach Zjednoczonych wyniosła 395 mln USD, wykazując wzrost rok do roku o 20,6% - wynika z badania NielsenIQ. Najbardziej popularnym okazało się piwo bezalkoholowe. Generowało ono 85,3% sprzedaży, o 19,5% więcej niż rok wcześniej. Asortyment produktów bezalkoholowych dynamicznie rośnie i coraz więcej uznanych marek dodaje opcje bezalkoholowe do swojego portfolio.

Dane NielsenIQ pokazują również, że osoby niepijące alkoholu kupują i spożywają swoje napoje podczas spotkań towarzyskich z osobami pijącymi alkohol. To zmieniające się zachowanie konsumentów oferuje markom nowe możliwości poszerzenia asortymentu lub ukierunkowania się na nową grupę demograficzną. Jest to również powód, dla którego coraz więcej znanych marek kontynuuje ekspansję na rynku dzięki nowym opcjom 0% alkoholu.

Zrównoważony rozwój jest trendem

Badania NIQ wykazały, że konsumenci cenią sobie zrównoważony rozwój. Prawie wszyscy (95%) starają się podjąć jakieś działania, aby żyć w sposób zrównoważony. Chociaż trend ten nie jest na rynku piwa tak silny, jak w innych kategoriach produktowych, upowszechnia się i warto go uwzględniać w strategii. Zwłaszcza, że konsumenci coraz głośniej mówią o zapotrzebowaniu na zrównoważone produkty.

Produkty alkoholowe o takich atrybutach, jak "przyjazne dla środowiska, „certyfikowane" i z surowców „odpowiedzialnie pozyskiwanych” mają większy wzrost sprzedaży niż cały rynek alkoholu. W konsekwencji coraz więcej marek i sprzedawców detalicznych skłania się ku strategiom ESG, które są zgodne z priorytetami konsumentów. Ponadto marki skłaniają się ku rolnictwu regeneracyjnemu i innym zrównoważonym procesom. Jeśli zawiera się to w strategii marki, warto komunikować to na etykietach produktów.

Konsumenci reagują na inflację

W przypadku wielu marek piwa sprzedaż rośnie, ale wolumen sprzedawanych produktów już nie. Oznacza to niebezpieczne uzależnienie wzrostu od podwyżek cen w sytuacji, gdy konsumenci decydują się zacisnąć pasa. Sprzedaż promocyjna również wykazuje wyższą dynamikę niż całkowity wzrost rynku. Ponieważ 50% kupujących chce robić zakupy, gdy ich marka znajduje się w promocji, promocyjne ceny będą dla detalistów kluczowym czynnikiem napędzającym sprzedaż.

Mimo to kupujący nadal traktują alkohol jako przystępny cenowo luksus. Co więcej, 17% konsumentów twierdzi, że w 2023 roku planuje więcej wydać na alkohol. Nadal jest więc miejsce na rozwój marek piwa poprzez pozyskiwanie zarówno ograniczających się konsumentów, jak i tych, którzy chcą wydać nieco więcej na piwo premium, zwłaszcza w czasie sezonowych wydarzeń lub świąt.