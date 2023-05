61 600 euro za każdy dzień zwłoki. Europejski Trybunał Sprawiedliwości żąda od Niemiec kary

Dyrektywa UE w sprawie sygnalistów, która zapewnia sygnalistom w organach publicznych i sektorze prywatnym kanały umożliwiające poufne zgłaszanie naruszeń, nie została jeszcze transponowana do prawa krajowego w Niemczech. Powinno to nastąpić najpóźniej do 17 grudnia 2021 r. To zaniedbanie kosztuje państwo twarde pieniądze: w pozwie złożonym przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości UE żąda 61 600 euro za każdy dzień od terminu, „ale co najmniej 17 248 000 euro”, według FAZ . Wynika to z odpowiedzi Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości skierowanej do członka CDU w Bundestagu Martina Pluma, który jest odpowiedzialnym sprawozdawcą w grupie parlamentarnej.