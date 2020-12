62 proc. rodzinnych sklepów w mniejszych miejscowościach otwiera się w niehandlowe niedziele

Szczególnie chętnie w dni objęte ograniczeniami handlu swoje sklepy otwierają właściciele małych rodzinnych sklepów, fot. Shutterstock

Polska Izba Handlu sprawdziła jakie jest nastawienie do otwierania małych sklepów w niedziele niehandlowe wśród właścicieli takich placówek w miastach do 50 tys. mieszkańców i mniejszych miejscowościach. Jak wynika z ustaleń IBRiS, 62 proc. właścicieli, którzy określają swoje placówki jako biznes rodzinny, otwiera swoje sklepy w niedziele niehandlowe. W grupie wszystkich sklepów lokalnych z małych miast i wsi, prowadzenie sprzedaży w niedziele niehandlowe deklaruje ponad połowa (56 proc.) ich właścicieli.

- Jako Polska Izba Handlu chcieliśmy przyjrzeć się nastrojom panującym wśród właścicieli małych sklepów prowadzonych w mniejszych miejscowościach. Okazało się, że szczególnie chętnie w dni objęte ograniczeniami handlu swoje sklepy otwierają właściciele małych rodzinnych sklepów, jest to częsty model funkcjonowania placówek małoformatowych – mówi Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu. - Pozytywne następstwa ograniczenia handlu w niedzielę częściej dostrzegają przedsiębiorcy z małych miast niż wsi, otwierający sklepy w niedzielę oraz posiadacze rodzinnego biznesu.

Większość właścicieli małych sklepów korzysta z możliwości stworzonej przez ustawodawcę, w tym roku w niedziele otwarta jest większość małych sklepów (zależnie od konkretnego dnia 65 proc.-75 proc., źródło: CMR). W Polsce działa obecnie ok. 340 tys. sklepów małoformatowych, które zatrudniają ponad 600 tys. osób. Według danych Nielsena od stycznia do czerwca 2020 roku zamknęło się ponad 1,2 tys. małych sklepów spożywczych. Jednocześnie przybyło 128 dyskontów. W naszym kraju w handlu detalicznym działa ok. 340 tys. sklepów małoformatowych. Zatrudniają one ponad 600 tys. osób.