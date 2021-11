7 globalnych trendów konsumenckich, o których nie mogą zapomnieć retailerzy

Trend 1: Brand Purpose – nowy bitcoin wzrostu

W kontekście przybierających na sile dyskursów o nowym wzroście, który mierzony jest nie przez liczby, ale poprzez pozytywny wpływ na życie ludzi i otaczającego ich świata, zmienia się filozofia działania i rola pełniona przez marki. Coraz więcej z nich wraca do korzeni i zadaje sobie pytanie, dlaczego tak naprawdę istnieję? Brand purpose to nowy model budowania marek, posiadających głębszy cel i sens istnienia. Redefiniuje on wszystkie obszary działalności marki, pozwalając jednocześnie budować jej przewagę konkurencyjną oraz zwiększać siłę i wiarygodność.

Trend 2: Marketing autentycznie inkluzywny

Globalni marketerzy w coraz większym stopniu koncentrują się na komunikacji podkreślającej znaczenie różnorodności, ale konsumenci oczekują, że marki dotrzymają składanych obietnic i coraz częściej mówią „sprawdzam” podnoszonym na sztandary sloganom. Różnorodność, jest ważna – stanowi ona jeden z elementów napędzających rozwój firmy – ale kluczowe jest powiązanie jej z autentycznością działań podejmowanych przez marki.

Trend 3: Budowa zwinnych modeli kompetencji

Współczesny marketing dynamicznie się zmienia. Nowe kanały i technologie oraz potężna ilość danych redefiniują sposób w jaki dotychczas funkcjonowały działy marketingu. Nadchodzący trend pokazuje konieczność stworzenia modelu, umożliwiającego budowę odpowiednich kompetencji i dostarczenie wizji data-drive creative do rynku. Nowy silnik napędzający działania marketingowe to połączenie kompetencji analitycznych, kreatywnych oraz technologicznych. We współczesnym świecie sukces naszych operacji i kształtowania odpowiednich doświadczeń będzie zależał od skutecznego połączenia tych elementów. Pomogą w tym nowe, zwinne struktury marketingowe i zwinne sposoby dostarczania, bazujące na interdyscyplinarnych zespołach, wykorzystujących współczesne technologie klasy AI skupione na rozwiązaniu konkretnych wyzwań.

Trend 4: Jak budować interakcje z klientami w świecie bez plików cookie

W momencie, gdy systematycznie zaczynają znikać 3th party cookies, czyli pliki cookie stron trzecich, aby dalej móc skutecznie kierować reklamy do swoich klientów i zachęcać ich do zaangażowania w tworzone treści, organizacje na nowo zastanawiają się nad własnymi strategiami dotyczącymi danych. Chcąc pomóc marketerom przemyśleć własne strategie dotyczące danych, w ramach badania Global Marketing Trends 2022 przyglądamy się temu, w jaki sposób marki, które cechuje ponadprzeciętny wzrost, zmieniają swój ekosystem danych.

Trend 5: Przede wszystkim komfort człowieka - zbieranie danych o konsumentach bez naruszania ich poczucia bezpieczeństwa