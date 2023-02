7 na 10 produktów wolimy kupić w sklepach fizycznych

W ostatnich latach obiekty handlowe dużą uwagę zwracały na doświadczenie, jakiego dostarcza klientowi wizyta i proces zakupów.

Główna przyczyna wyboru sklepu stacjonarnego to możliwość zobaczenia, wypróbowania produktu na żywo.

Liczba zwolenników zakupów online rosła szybko szczególnie w pandemii, a obecnie utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie.

Oprócz biżuterii stacjonarnie chętniej niż online kupujemy także m.in. produkty dla dzieci, do wyposażenia wnętrz, majsterkowania, ubrania, buty i kosmetyki. W internecie wolimy zamówić elektronikę, prezenty i produkty hobbystyczne. Do odwiedzenia lokalu handlowego motywuje nas chęć zobaczenia produktu na żywo i jego natychmiastowa dostępność.

– Rozwój e-commerce dał klientom możliwość dostępu do ogromnej liczby produktów, szybkiego porównywania cen, wielu ofert promocyjnych. Mimo to większość konsumentów docenia zakupy stacjonarne, chcąc wydawać pieniądze na produkt, który obejrzeli na żywo i którego są pewni. W obecnej sytuacji wysokiej inflacji nie tylko doświadczenie związane z wizytą w sklepie, ale głównie względy praktyczne motywują klientów do zakupów „w realu”. W związku z tym zmieniają się ich oczekiwania dotyczące obiektów handlowych. Mniej chętnie wydają pieniądze na rozrywki i jedzenie na mieście, a w efekcie zmianie ulegać będzie skład najemców centrów. Ograniczanie konsumpcji jest także związane z modyfikacją podejścia do życia, większą świadomością ekologiczną. Wzrośnie zainteresowanie mniejszymi, lokalnymi markami i produktami – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Spośród 10 kategorii produktów, o które zapytano konsumentów w raporcie CBRE „Global Live Work Shop Report”, aż w 7 wolą zaopatrywać się w sklepach stacjonarnych. Chodzi o zakup codziennych, podstawowych produktów oraz luksusowych, w tym biżuterii. Stacjonarną formę takich zakupów preferuje 74 proc. respondentów. Na kolejnych miejscach są tzw. produkty DYI, do majsterkowania (65 proc.), wyposażenia wnętrz (62 proc.) i produkty dla dzieci (58 proc.). Przewagę lokalu handlowego nad e-commerce odnotowały także ubrania i buty (56 proc.) oraz kosmetyki (55 proc.). Z kolei przez internet chętniej kupujemy elektronikę i prezenty oraz produkty hobbystyczne.

Zobaczyć i kupić

W ostatnich latach obiekty handlowe dużą uwagę zwracały na doświadczenie, jakiego dostarcza klientowi wizyta i proces zakupów. Z badania CBRE wynika, że jest to element ważny dla jednej czwartej respondentów. Główna przyczyna wyboru sklepu stacjonarnego to możliwość zobaczenia, wypróbowania produktu na żywo, na którą wskazało 6 na 10 badanych. Na drugim miejscu jest jego natychmiastowa dostępność (40 proc.), a na trzecim możliwość uzyskania dodatkowych informacji i doradztwa od sprzedawców (26 proc.). Niecała jedna czwarta zapytanych twierdzi, że w sklepie stacjonarnym ma większy wybór, a 21 proc. łatwiej może porównać ceny.

– W naszym badaniu widać, jak ważna jest rola sprzedawcy w sklepie. Możliwość uzyskania dodatkowych informacji i porad od człowieka, zamiast poszukiwania ich w internecie, to trzeci najważniejszy czynnik, który skłania klientów do zakupów stacjonarnych. Dlatego kluczowe jest inwestowanie w szkolenia i rozwój pracowników w sektorze handlowym – mówi Magdalena Frątczak, szefowa sektora handlowego w CBRE.

Wybór i promocje

Liczba zwolenników zakupów online rosła szybko szczególnie w pandemii, a obecnie utrzymuje się na stałym, wysokim poziomie. Kanał e-commerce jest wybierany przede wszystkim ze względu na większy wybór, na który wskazało 46 proc. zapytanych w badaniu CBRE. Bardzo ważny jest również czynnik cenowy – 44 proc. respondentów wybiera zakupy przez internet ze względu na niższe koszty produktów, a 39 proc. uważa, że online łatwiej porównać ceny. E-commerce wybierane jest także ze względu na większą liczbę informacji o produkcie w internecie (31 proc.) oraz przez osoby, które dobrze znają produkt i nie czują potrzeby oglądania go w sklepie (28 proc.).