70 proc. firm chciałoby zaszczepić pracowników i móc ruszyć pełną parą

70 proc. przedsiębiorców zaszczepiłoby swoich pracowników przeciw koronawirusowi, gdyby mieli taką możliwość – wynika z badania „KoronaBilans MŚP” Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Najwięcej takich deklaracji jest w branży handlowej.

Według badania "KoronaBilans MŚP" Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej 70,4 proc. przedsiębiorców "chętnie zaszczepiłoby swoich pracowników, gdyby mieli taką możliwość". Wskazywali, że zdecydowaliby się na ten krok, bo "szczepienia zabezpieczą pracowników przed koronawirusem" (71 proc.), a także zwiększą poczucie bezpieczeństwa w firmie (68 proc.). Prawie 22 proc. uważa, że szczepienia zorganizowane przez firmę byłyby szybko zrealizowane. Najwięcej firm, które wyraziło chęć szczepienia działa w branży handlowej (prawie 78 proc.).

Z kolei przedsiębiorcy, którzy nie zaszczepiliby załogi (10 proc.), argumentują, że jest to indywidualna decyzja pracownika. Dla blisko 7 proc. koszty akcji byłyby zbyt wysokie. Natomiast 40 proc. "obawia się brania na siebie odpowiedzialności za skutki uboczne szczepionki".

Przeczytaj także: Elastyczność przedsiębiorców i tarcze pomogły Polsce poradzić sobie z pandemią

Bieżący "KoronaBilans MŚP", który od początku pandemii bada sytuację ekonomiczną małych i średnich firm, pokazuje że firmy nadal wstrzymują się przed inwestowaniem. 13 proc. przedsiębiorstw zamierza w najbliższych trzech miesiącach wydać pieniądze na rozwój, a 79 proc. nie ma takich planów. W poprzednim badaniu było to odpowiednio 12 proc. i 80 proc.

"Przedsiębiorstwa zamiast się rozwijać, wolą akumulować gotówkę, aby móc finansować bieżącą działalność. Ta wstrzemięźliwość, co zrozumiałe, jest podyktowana niepewnością panującą w gospodarce" - wskazał PAP prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, komentując wyniki badania.

Łącki zwrócił uwagę, że małe i średnie firmy, które zdecydowały się przeznaczyć pieniądze na inwestycje, przede wszystkim kupią nowe maszyny i sprzęt. Jest to 62 proc. wskazań - najwięcej od początku badania. Natomiast 26 proc. przedsiębiorców rozbuduje systemy IT, takie jak strony www, aplikacje, czy sklepy on-line (26 proc.), a co 10. ma w planach remont lub prace budowlane. Z kolei 13 proc. firm zamierza kupić lub wydzierżawić nowe lokale, a tyle samo - zamówić półprodukty i komponenty. Najmniejszym zainteresowaniem cieszy się obecnie zakup gruntów - niecałe 8 proc.

Cytowany w badaniu Dariusz Szkaradek, prezes firmy faktoringowej NFG współpracującej z KRD zaznaczył, że plany inwestycyjne "rosną wraz z wielkością przedsiębiorstwa". "W przypadku mikrofirm zaledwie 6 proc. przedsiębiorstw myśli o inwestowaniu, a wśród firm średnich takie plany ma już ponad sześć razy więcej podmiotów" - wskazał. Dodał, że "największą świadomość inwestycji można obserwować w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bo właśnie one w pandemii prosperują najlepiej".