74 proc. Polaków uważa, że kupuje świadomie

Polacy chętnie wybierają produkty od polskich lokalnych producentów. Fot. materiały prasowe

Według badania przeprowadzonego w ramach kampanii Wybieram Lokalne ogółem blisko trzech na czterech Polaków twierdzi, że robi świadome zakupy. Podczas gdy wśród młodych w wieku do 24 lat taką postawę deklaruje 68%, to wśród osób powyżej 50 roku życia ten odsetek wzrasta aż do 78,1%.

74% Polaków deklaruje, że codzienne zakupy robi świadomie.

Świadome zakupy to dla nas nie tylko przemyślana lista i nieuleganie impulsom zakupowym, ale przede wszystkim zwracanie uwagi na jakość i pochodzenie produktów, które znajdują się w naszych koszykach.

Polacy chętnie wybierają produkty od polskich lokalnych producentów, będąc przekonanym, że w ten sposób nie tylko wybierają świeżość i dobry smak, ale również wspierają rozwój lokalnej gospodarki i przyczyniają się do ochrony środowiska.

Świadome zakupy – co to znaczy?

74% Polaków deklaruje, że codzienne zakupy robi świadomie. Co to oznacza? Według badania zrealizowanego w ramach kampanii Wybieram Lokalne, zainicjowanej przez PSH Lewiatan, dla 42,5% respondentów to kupowanie jedynie niezbędnych produktów, często na podstawie przygotowanej wcześniej listy zakupowej (34,5%), i nieuleganie przy tym impulsom zakupowym (33,3%).

Jednak to niejedynie styl robienia zakupów decyduje o tym, że uważamy się za świadomych konsumentów. Blisko połowa Polaków – 44,5% uważa, że świadome zakupy to czytanie etykiet ze składem produktów, jak również zwracanie uwagi na kraj pochodzenia produktu (30,1%) i wybieranie mniejszych lub lokalnych producentów (26,4%). Ważna w kontekście świadomych wyborów jest dla nas także ekologia – zarówno pod względem materiałów z jakich zrobione są opakowania produktów (26,6%), jak i wybieranie produktów bio lub pochodzących z ekologicznych upraw (26%). Przekonanie wśród Polaków, że świadome zakupy to kupowanie po jak najniższej cenie jest obecnie zdecydowanie mniej popularne – na ten aspekt wskazało jedynie 18,8%.

Wartościowe produkty

- W wielu aspektach życia można zaobserwować trend wzrostu świadomości Polaków. Coraz częściej zwracamy uwagę na to, jak się odżywiamy, jakie produkty wybieramy, czy gdzie robimy zakupy. Mamy też coraz wyraźniej sprecyzowane oczekiwania wobec producentów i sklepów, które wybieramy. Podejmując decyzje zakupowe, nie kierujemy się jedynie niską ceną, o wiele ważniejszy staje się dla nas stosunek ceny, którą płacimy za dane produkty, do wartości jakie idą za takim zakupem. A tymi wartościami są nie tylko smak czy trwałość produktu, ale również czynniki takie jak wspieranie rozwoju lokalnych biznesów – mówi Robert Rękas, Prezes PSH Lewiatan.