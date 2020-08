78 proc. firm nie zamierza w najbliższym czasie inwestować

Pomimo kryzysu, co ósmy przedsiębiorca w najbliższym czasie planuje nowe inwestycje. 60% z nich zamierza kupić maszyny i sprzęt, prawie ¼ chce przeznaczyć dodatkowe środki na cyfryzację. Największym zainteresowaniem cieszą się inwestycje budowlane i remontowe. Równocześnie rośnie grupa firm, które odkładają w czasie przyszłe nakłady finansowe. Tak wynika z 3. edycji badania „KoronaBilans MŚP” przygotowanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów.

78% przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy nie zamierza inwestować. Inne plany ma 14% z nich. W porównaniu z poprzednią edycją badania „KoronaBilans MŚP”, grupa ta nieznacznie się zmniejszyła. Wciąż jest ich jednak więcej niż w maju, kiedy takie plany miało 12% firm. W najlepszej sytuacji są średnie przedsiębiorstwa. W tej grupie inwestować zamierza prawie co trzecia firma. Dużo ostrożniejsi są mikroprzedsiębiorcy. Prawie 90% z nich jest zdania, że nowy sprzęt lub remont mogą poczekać. Z tego wynika, że im mniejsza firma, tym większa ostrożność, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy.



Najliczniejszą grupę stanowią przedsiębiorcy planujący w najbliższym czasie zakup nowego sprzętu i maszyn. To 60% spośród wszystkich, którzy zamierzają inwestować. W głównej mierze swoje środki na ten cel chcą przeznaczyć firmy z branży budowlanej i produkcyjnej. Kolejne wskazania na liście to inwestycje w systemy IT (24%), prace budowlane i remontowe (24%) oraz zakup materiałów (12%).

Dużą zmianę można zauważyć, porównując liczbę przedsiębiorców myślących o przebudowie lub renowacji biura. Takie plany snuje obecnie co czwarta firma, choć wcześniej zamiar taki miało zaledwie 10% z nich. Najaktywniejsze prace remontowe prowadzić będą małe i średnie przedsiębiorstwa z branży usługowej.

Według badania „KoronaBilans MŚP”, ponad 1/3 firm planuje w najbliższym czasie przenieść swoją działalność do Internetu. To głównie średnie przedsiębiorstwa, przedstawiciele branży usługowej. Dodatkowych środków na cyfryzację możemy się spodziewać głównie w branży handlowej.

III edycja ogólnopolskiego Badania „KoronaBilans MŚP” została przeprowadzona przez IMAS International pod koniec czerwca 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 305 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.