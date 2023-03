8 praktyk budujących lojalność klientów. Tak marki zdobywają ich portfele

Autor badania, G. Tomas M. Hult z zespołu American Customer Satisfaction Index (ACSI), wyróżnia osiem obszarów, na których powinny skupić się firmy, aby właściwie zorganizować swój marketing i obsługę klienta.

Pozytywne wrażenia klienta są szansą dla firmy na wzmocnienie wartości marki. Autor badania, G. Tomas M. Hult z zespołu American Customer Satisfaction Index (ACSI), wyróżnia osiem obszarów, na których powinny skupić się firmy, aby właściwie zorganizować swój marketing i obsługę klienta. Są to: organizowanie ekosystemu marketingowego, dostosowanie potrzeb firmy i klienta, zapewnienie wyjątkowej wygody klienta, wzmocnienie marketingu cyfrowego, dostosowanie zachęt dla klientów, kultywowanie „klientów ewangelistów” (którzy np. spontanicznie rozpowszechniają pozytywne opinie o produkcie), obsługa skarg klientów i zarządzanie zwrotami produktów.

Organizowanie ekosystemu marketingowego

Konwersja klientów jest dziś nie tylko kwestią pokonania konkurencji. Firmy odgrywają aktywną rolę w organizowaniu marketingowego ekosystemu, aby pozyskać nowych chętnych na swoje produkty. Ekosystemy marketingowe napędzane przez technologię cyfrową sprzyjają m.in. współtworzeniu i udostępnianiu zasobów (np. danych klientów) czy dzieleniu się doświadczeniami pozyskanymi na danym rynku.

Starbucks zmienia swoje podejście do globalnej ekspansji w zależności od ekosystemu marketingowego, w którym działa – przytacza przykład G. Tomas M. Hult w publikacji w Harvard Business Review. Ponieważ Indie są rynkiem herbaty, Starbucks zdecydował się nie rozwijać na nim tego produktu, oferując tylko kawy. Polegał na łańcuchu dostaw, dystrybucji, sieciach realizacji zamówień i zasobach swojego partnera joint venture - Tata. Skupił się na wykorzystaniu synergii własnej marki i Tata na rozwijających się segmentach indyjskiego rynku.

Natomiast w Chinach Starbucks uzyskał informacje od regionalnych partnerów ekosystemu, którzy wskazali, że jest postrzegany jako marka aspiracyjna dla młodych Chińczyków z klasy średniej. Pozwoliło to firmie przewidzieć rozwój rynku i zmieniające się gusta konsumentów.

Dostosowanie potrzeb firmy i klienta

Firmy muszą upewnić się, że menedżerowie i pracownicy (np. personel obsługi, sprzedaży i zarządzania doświadczeniami klientów) rozumieją, w jaki sposób klienci postrzegają markę i jej produkty oraz usługi.

Menedżerowie często nie doceniają oczekiwań klientów i przeceniają ich zadowolenie i lojalność wobec swoich produktów. Sytuację pogarsza fakt, że zazwyczaj nie doceniają również znaczenia postrzegania jakości przez klientów w zwiększaniu satysfakcji, a także znaczenia satysfakcji w zwiększaniu lojalności – zauważa G. Tomas M. Hult w publikacji wyników raportu w Harvard Business Review.

Zapewnienie wyjątkowej wygody klienta

Klienci chcą mieć możliwość zakupu produktu, którego potrzebują w dogodnym dla nich czasie i miejscu. Oczekują od firm, że doświadczenie zakupowe będzie bezproblemowe, stanowiąc część ich harmonogramu dnia. Zapotrzebowanie klientów na wygodę będzie atutem dla zwinnych firm i prawdopodobnie bolesnym doświadczeniem dla tych, które nie uwzględniają jej w swojej strategii działania.

Firma, która potrafi stworzyć konkurencyjną strategię stanowiącą mieszankę szybkości, jakości i elastyczności, może dynamicznie rozwijać się w swoim ekosystemie marketingowym i skuteczniej dostosowywać się do potrzeb klientów. Takie dopasowanie często umożliwia zapewnienie pozytywnych doznań kupujących.

Wzmocnienie marketingu cyfrowego

Klienci online postrzegają wartość zakupu (jakość produktu w stosunku do ceny) jako istotny element przy ocenie satysfakcji, która pływa na decyzję o ponownym zakupie. Muszą być oni w większym stopniu zadowoleni w porównaniu z klientami kupującymi w sklepach stacjonarnych, którzy mogą ponownie kupić produkt marki, nawet jeśli nie byli zadowoleni z poprzedniego zakupu. Jakość obsługi klienta jest silniejszym czynnikiem satysfakcji w przypadku zakupów stacjonarnych niż online.

Media społecznościowe to jeden ze sposobów dostosowania potrzeb firmy i klientów, stworzenia pozytywnego doświadczenia kupującego oraz zwiększenia poziomu jego zadowolenia. Wykazano, że niezwykle istotne w wywieraniu wpływu na decyzje zakupowe potencjalnych nabywców są posty inicjowane przez klientów, a także inicjowanie przez firmy opinii w mediach społecznościowych na swój temat.

Dostosowanie zachęt dla klientów

Klienci firm coraz bardziej troszczą się o zrównoważony rozwój. Liderzy na rynku powinni zastanowić się nad następującymi pytaniami: Ile można tolerować kosztów z tytułu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju? Jak wrażliwi są klienci na wzrost cen z powodu działania na rzecz dbałości o środowisko oraz jakość życia?

Badania pokazują, że koszty firmy i ceny produktów mogą wzrosnąć o 27-72%, a firma nadal może pozostać konkurencyjna w swojej branży. Ale koszty i ceny nie mogą rosnąć w nieskończoność. Firmy mogą oferować mieszane pakiety motywacyjne w zakresie opcji zrównoważonego rozwoju i pozostawić klientowi możliwość wyboru ku jego zadowoleniu.

Kultywowanie „klientów ewangelistów”

Klienci coraz częściej chcą angażować się w rozwój marki, o której mają pozytywne opinie. Ale same wysokiej jakości produkty do tego nie wystarczą. Firmy zorientowane na klienta rozwijają kulturę organizacyjną, w której pracownicy są zachęcani do rozwijania głębszych i trwalszych relacji z klientami.

Doświadczenie klienta pochodzi częściowo z obsługi, ale w szerszym zakresie tworzone jest przez kontakt z organizacją. Jeśli firma może zmaksymalizować pozytywny wpływ interakcji z klientami na każdym etapie procesu zakupowego, mogą być oni zachęceni do wielokrotnego powrotu do marki, potencjalnie stając się jej promotorami i „ewangelistami” – stwierdza G. Tomas M. Hult w publikacji w Harvard Business Review.

Obsługa skarg klientów

Firmy powinny doceniać klientów, którzy narzekają. Rozpatrywanie skarg wymaga czasu i wysiłku. Sprawne rozpatrzenie reklamacji może jednak zbudować większą lojalność klientów niż ta, jaką mieli przed jej złożeniem.

Firmy, które poważnie traktują reklamacje, zazwyczaj rozwijają bardziej konkurencyjne marki, tworząc pozytywne wrażenia klientów. Obsługa zwrotów powinna być niemal idealna (9 lub więcej w 10-punktowej skali), aby klienci mogli wrócić i być tak samo zadowoleni, jak przed złożeniem reklamacji. Z danych ACSI wynika, że niewiele firm może osiągnąć taki efekt. Przekształcenie niezadowolonego klienta w lojalnego jest niezwykle trudne.

Zarządzanie zwrotami produktów

W zależności od branży, od 5% do 10% klientów, którzy dokonują zakupów w sklepach stacjonarnych, zwraca produkty. Zwroty wzrastają do 15-40% przy zakupach online, przy czym w przypadku odzieży i obuwia sięgają 30-40%. Aby stworzyć atrakcyjne doświadczenie klienta i zminimalizować wysokie wskaźniki zwrotów produktów, firmy muszą przeanalizować czynniki, które zwiększają skłonność klientów do reklamacji.

Badania wykazały np., że zakupy za pośrednictwem aplikacji mobilnych mogą prowadzić do niższych stóp zwrotu niż zakupy stacjonarne czy online za pośrednictwem komputera. Ponadto klienci mogą uczyć się na podstawie swoich pozytywnych doświadczeń związanych ze zwrotami np. odzieży, co skłania ich do zwiększania zakupów. Tego typu spostrzeżenia mogą pomóc firmom w zarządzaniu zwrotami, stanowiąc oręż na konkurencyjnym rynku.