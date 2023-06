800 plus przyjęte. Od kiedy wyższe świadczenia?

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zakłada:

- 800 zł na każde dziecko

- będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18. roku życia

- będzie mieć charakter powszechny i przysługiwać niezależnie od dochodu

Na realizację programu planowane jest przeznaczenie rocznie ok. 70 mld zł.

Aby otrzymać świadczenie w wyższej wysokości nie trzeba będzie składać żadnych dodatkowych wniosków.

Kiedy wypłaty 800 plus?

Wypłata świadczenia w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

"Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

- To jeden z piękniejszych, najpiękniejszych momentów w pracach Rady Ministrów, kiedy możemy dyskutować, jak dzisiaj, o programie 500 plus, który za chwilę stanie się programem 800 plus. (...) Przede wszystkim dlatego, że cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin - wskazał premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej.