83 proc. Polaków kupuje kosmetyki w drogeriach

W 2022 r. PMR prognozuje wzrost rynku kosmetycznego w Polsce o 6,1% r/r, do około 27,7 mld zł. To najwyższy wzrost od 2009 roku. Ma na to wpływ rosnąca inflacja powodująca wzrost cen produktów, a zarazem ogólną wartość wydatków na kosmetyki, czy napływ uchodźców z Ukrainy, wywołany inwazją Rosji na ten kraj.