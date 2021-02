87 proc. badanych kupuje produkty non food marek własnych dyskontów

Według badania Inquiry ze stycznia 2021 roku 82% Polaków deklaruje, że spotkało się z markami własnymi art. przemysłowych w dyskontach i supermarketach, w których robią zazwyczaj zakupy. Najwyższą znajomością marek własnych w badanej kategorii cechują się mieszkańcy miast od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców (89%), a najniższą osoby mieszkające na wsi (77%).

87% konsumentów kupuje produkty przemysłowe sprzedawane pod marką własną sklepu przynajmniej od czasu do czasu, przy czym 14% specjalnie wybiera produkty dostępne pod marką własną, 40% kupuje niektóre kategorie produktów, zaś 33% kupuje marki własne non-food rzadko. Marki własne artykułów przemysłowych najchętniej są kupowane przez osoby w wieku 25-34 lata i mało zamożne.

Zdecydowanymi liderami rynku non-food są Lidl i Biedronka – w tych sklepach artykuły przemysłowe sygnowanych marką własną kupuje odpowiednio 56% i 52% ankietowanych. Na kolejnych miejscach, znalazły się sieci Kaufland, Tesco, Auchan oraz Carrefour.

Najczęściej kupowanymi kategoriami produktów przemysłowych pod markami własnymi sieci supermarketów i dyskontów są: drobne artykuły AGD (57%), artykuły dekoracyjne i wyposażenia domu (49%) oraz artykuły papiernicze i biurowe (44%). Na dalszych miejscach znalazły się artykuły

z kategorii odzieży dla dorosłych (40%), narzędzi (38%), bielizny dla dorosłych (32%), elektroniki

i zabawek (30%). W wielu kategoriach produktowych najchętniej wybierane są marki własne sieci Lidl, która osiąga zdecydowaną przewagę nad Biedronką w przypadku ubrań (w tym odzież sportowa, bielizna oraz odzież dla dorosłych, odzież i akcesoria dla dzieci) oraz narzędzi. Z kolei Biedronka jest najczęściej wybieraną siecią w przypadku artykułów dekoracyjnych i wyposażenia domu, artykułów papierniczych i biurowych oraz w kategorii zabawek. Na trzecim miejscu w niemal wszystkich kategoriach produktowych znalazła się sieć Auchan, nieco dalej Kaufland, Tesco i Carrefour.

- Dla blisko połowy respondentów liczy się przede wszystkim to, że dzięki markom własnym mogą kupić produkty, które w innych sklepach są za drogie, zaś 42% badanych ocenia, że są to produkty dobrej jakości w stosunkowo niskich cenach. Ponad 1/3 ankietowanych zauważa, że dzięki temu sklepy mają zróżnicowana ofertę, a przy tym jakość produktów marek własnych poprawiła się na przestrzeni ostatnich lat. Co czwarta osoba przyznaje, że w niektórych sklepach marki własne są tak dobre, by chodzić tam specjalnie na zakupy.