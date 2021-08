94 proc. firm było w tym roku proszonych o wydłużenie terminu płatności

47% przedsiębiorców przyznało, że w tym roku często spotyka się z prośbami swoich partnerów biznesowych o wydłużenie terminów płatności za faktury. Razem z tymi, którzy takie prośby też słyszeli choć rzadko daje to 94% przedsiębiorców.

Niewiele firm może pozwolić sobie jednak na długie czekanie na przelew, więc w relacje z kontrahentami wpina trzeci podmiot.

Przedsiębiorcy mają zamówienia i zbyt na swoje towary i usługi. Radzą sobie nawet z niedoborem pracowników, nie są jednak w stanie czekać w nieskończoność na zapłatę.

Firmy trzymają pieniądze przy sobie

Oznacza to, że przedsiębiorcy produkują, prowadzą działalność usługową, sprzedają i fakturują wykonaną pracę. Problemem jest czas w jakim biznesowi odbiorcy ich usług i towarów chcieliby przelewać kwoty widniejące na fakturach. Chcieliby to robić jak najpóźniej, stąd prośby o wydłużanie terminów płatności.

- Można powiedzieć, że w lockdownie każdy przedsiębiorca trzyma pieniądze przy sobie i niechętnie się z nimi rozstaje. Oczywiście taki model gospodarki w Polsce funkcjonuje od wielu lat, a negocjacje często zaczynają się nie od „za ile”, ale „kiedy płatność”. W pandemii ma to trochę większe uzasadnienie: przedsiębiorcy nie są pewni co ich czeka, kiedy przyjdzie kolejna fala zakażeń, a przede wszystkim czy i kiedy ich biznesy zostaną zamrożone. Wtedy będą potrzebowali środków na przetrwanie. Odraczanie płatności powoduje jednak efekt kuli śniegowej i przenoszenie problemów z płynnością na inne firmy. To jedna strona medalu, drugą jest rosnący koszt usług, a także materiałów, co przy wydłużających się terminach płatności jeszcze bardziej potęguje potrzebę poszukiwania możliwości otrzymania pieniędzy tu i teraz – mówi Mateusz Skowronek z firmy eFaktor, jednego z liderów faktoringu dla MŚP.

Trzeci podmiot w rozliczeniach firm

Wg badania PZF tylko 6% przedsiębiorców nie spotkało się w tym roku z prośbami o wydłużenie terminu zapłaty. W ubiegłym roku, który też przecież ciężko doświadczył biznes, ta liczba była nieco większa – 8% firm nie słyszało takich próśb. Problemy z płynnością i opóźnienia w płatnościach mogą się nasilać i potęgować.