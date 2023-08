AI pozbawi nas pracy. Które zawody przetrwają?

Rozwoju technologii nie obawia się Co piąty polski pracownik (22,22 proc.), uważając swoją branżę za odporną na zmiany w przyszłości. Prawie połowa (49,03 proc.) z nich postrzega sektor IT za najbardziej odporny na wyzwania przyszłości – wynika z raportu ADP „People at Work 2023: A Global Workforce View”. Z drugiej strony, co ósmy Polak (12,27 proc.) w wieku 45-54 nie uważa, by jakikolwiek zawód był odporny na to, co przyniesie przyszłość.