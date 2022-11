Alarmujące dane dla sklepów. Ponad 1/5 Polaków nie ma oszczędności

Żadnych oszczędności nie posiada aż 22 proc. Polaków. To alarmujące dane w aktualnej sytuacji gospodarczej i przy wysokim poziomie inflacji.

Niekorzystne dane Eurostatu

Żadnych oszczędności nie posiada aż 22 proc. Polaków. To alarmujące dane, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą oraz utrzymujący się wysoki poziom inflacji — ocenia najnowsze badanie SW Research, na zlecenie serwisu zaradnyfinansowo.pl i porównywarki lokat finatin.pl, przeprowadzone w październiku 2022 roku na mieszkańcach Polski w wieku 16+.

Oszczędzanie pozwala na zgromadzenie określonej kwoty pieniędzy, która może być przeznaczona na pokrycie nagłych zakupów lub na niezapowiedziane wydatki. Dzięki oszczędzaniu możemy także zabezpieczyć naszą przyszłość, unikając zaciągania pożyczek czy innych zobowiązań finansowych.

Dane Eurostatu również pokazują niekorzystną sytuację Polaków, plasując nasz kraj na szarym końcu z jedną z najniższych stóp oszczędności wśród gospodarstw domowych w krajach Unii Europejskiej.

Gdzie trzymamy oszczędności?

Polacy, mimo że są coraz bardziej świadomi finansowo, wciąż nie korzystają ze wszystkich narzędzi, które mogłyby im pomóc w oszczędzaniu. Z najnowszego badania wynika, że 28,5% naszych rodaków nigdy nie korzystało z lokaty ani konta oszczędnościowego. Tymczasem tego typu produkty bankowe są dostępne dla każdego i mogą być bardzo pomocne w budowaniu oszczędności i ochrony przed inflacją.

Badanie pokazuje także, iż 8% Polaków trzyma oszczędności na nieoprocentowanych kontach bankowych, a 17% w gotówce. Tylko 5% inwestuje w oszczędności na giełdzie lub w innej formie.

Co skłoniłoby do oszczędzania?

Badani zostali zapytani również o to, co by skłoniło ich do otwarcia lokaty bankowej w banku innym niż ten, w którym mają konto osobiste. Aż 65% badanych deklaruje, że do przeniesienia pieniędzy na lokatę w innym banku przyczyniłoby się ich atrakcyjne oprocentowanie środków.

Dodatkowo część z badanych wskazała jako ważne czynniki, które mogłyby mieć wpływ na ich decyzję: odpowiedni okres trwania depozytu (35%), możliwość załatwienia formalności przez internet (31%) i łatwość założenia lokaty (30%), czy prostota obsługi (27%).

Tylko dla 15% Polaków istotna w tym wypadku byłaby bliskość placówki bankowej, a kolejne 15% stwierdziło, że nic nie byłoby w stanie skłonić ich do powierzenia swoich oszczędności innej instytucji bankowej.