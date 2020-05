Alibaba zyskuje na koronawirusie. Sprzedaż przekroczyła bilion dolarów

Alibaba pobił kolejny rekord: w roku budżetowym 2020, do końca marca, wartość sprzedaży brutto giganta e-commerce przekroczyła bilion dolarów (920 miliardów euro). Lwia część wciąż pochodziła z Chin (870 miliardów euro). Obroty firmy wzrosły o 35 proc. do 65,6 mld euro, a EBITDA wzrosła o 29 proc. do 20,5 mld euro.

Firma twierdzi, że obecnie ma prawie milion użytkowników na całym świecie - 780 milionów konsumentów w Chinach i 180 milionów za granicą. Prawie trzy czwarte nowych klientów pochodzi z mniej rozwiniętych obszarów, segmentu silnie ukierunkowanego przez Alibaba poprzez fizyczny handel detaliczny i współpracę z małymi, lokalnymi sklepami.

Czwarty kwartał firmy (od stycznia do marca) obejmował prawie cały kryzys związany z koronawirusem w Chinach i był ogromnym krokiem naprzód dla Alibaby: liczba zamówień online wzrosła o 19 proc. Łączny obrót wzrósł z 12 do 14,7 miliardów euro, podczas gdy firma prognozowała spadek obrotów w czwartym kwartale.

Kryzys mocno uderzył w zyski - EBITDA wzrosła w tym okresie tylko o 1 proc., a zysk netto spadł o 88 proc. Niższe ceny akcji oznaczały znacznie niższe przychody z inwestycji. Z drugiej strony obroty z przetwarzania danych w chmurze wzrosły o 58 proc.