Amica rozwija sprzedaż AGD na rynkach zagranicznych

Grupa Amica w pełnym wyzwań dla branży AGD 2022 roku utrzymała przychody na poziomie 3,4 mld zł.

Firma na koniec grudnia miała ponad 166 mln zł środków pieniężnych, czyli prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju „Action for Climate” wyznacza grupie cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030.

Grupa Amica w pełnym wyzwań dla branży AGD 2022 roku utrzymała przychody na poziomie 3,4 mld zł. Podobnie jak pozostali europejscy producenci, największy polski wytwórca AGD odczuł skokowy wzrost bazy kosztowej, w szczególności w obszarze surowców, komponentów i wynagrodzeń, co nie zostało w pełni skompensowane podwyżkami cen sprzedaży. Wraz z efektem wysokiej bazy porównawczej negatywnie wpłynęło to na dynamikę rezultatów finansowych prezentowanych w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku.

Dodatkowo od końca lutego – w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę - potencjał sprzedażowy rynków wschodnich skokowo się zmniejszył. W efekcie drugi kwartał zeszłego roku Grupa Amica zakończyła ujemnymi wynikami finansowymi, które w trzecim kwartale były już jednak wyraźnie lepsze. Dobre rezultaty wypracowane w czwartym kwartale pozwoliły z kolei Amice powrócić do pozytywnej wartości zysku operacyjnego i zysku brutto narastająco od początku roku, wyraźnie zwiększając też wynik na poziomie EBITDA (zysk przed potrąceniem podatków, odsetek i amortyzacji).

Amica inwestuje w rynki zagraniczne

- Grupa Amica w 2022 roku podejmowała liczne działania, aby wyjść wzmocniona z aktualnych turbulencji rynkowych. Już w 2021 roku mierzyliśmy się z rosnącymi kosztami, a w minionym roku pojawiły się też wyzwania popytowe. Wiele już dokonaliśmy, ale wiele pozostaje jeszcze przed nami. Pracujemy nad kolejną długoterminową strategią rozwoju, rozwijamy rynki zagraniczne i inwestujemy w efektywność. Jestem przekonamy, że rok 2023 powinien przynieść pozytywne informacje dla naszych akcjonariuszy – mówi Jacek Rutkowski, prezes Grupy Amica.

W roku 2022 Grupa Amica wyraźnie wzmocniła bilans i prezentuje bardzo dobrą sytuację finansową, czego przykładem jest rekordowo niski wskaźnik długu netto do EBITDA (0,63x), zanotowany nawet pomimo istotnego spadku wyników finansowych. Grupa Amica wygenerowała również aż prawie 379 mln zł gotówki z działalności operacyjnej.

- Zmniejszyliśmy o 40%, czyli o 105 mln zł, zadłużenie kredytowe, wydaliśmy ponad 73 mln zł na inwestycje oraz wypłaciliśmy blisko 27 mln zł w formie dywidendy. Mimo to posiadaliśmy na koniec grudnia ponad 166 mln zł środków pieniężnych, czyli prawie trzy razy więcej niż rok wcześniej. Będziemy obserwować rozwój sytuacji na europejskim rynku AGD i podejmować dalsze działania wspierające nasze wyniki finansowe – wskazuje Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

Amica - strategia zrównoważonego rozwoju

Pod koniec 2022 roku Grupa Amica zaprezentowała Strategię Zrównoważonego Rozwoju „Action for Climate”, która wyznacza cele społeczne i zarządcze w perspektywie roku 2025 i 2030, a także środowiskowe do 2040 i 2050 roku. Główną ambicją Grupy Amica w działaniach na rzecz klimatu jest redukcja śladu węglowego. Do 2040 roku firma chce osiągnąć neutralność klimatyczną w zakresach, na które ma bezpośrednio wpływ i które kontroluje w procesach produkcyjnych.

W obszarze społecznym grupa deklaruje rozwój talentów w swoich zespołach, wsparcie satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz eliminację Gender Pay Gap do 2030 roku. W filarze zarządczym stawia na odpowiedzialne partnerstwo i planuje wdrożenie kryteriów ESG w codziennym zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Grupa Amica to największy polski producent sprzętu gospodarstwa domowego i jedna z najbardziej uznanych polskich firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W ofercie ma gamę urządzeń dużego i małego AGD. Ponad 70% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży produktów i towarów uzyskuje dzięki aktywności na rynkach zagranicznych – w strukturze sprzedaży za rok 2022 Polska odpowiadała za 28% przychodów, Europa Zachodnia za 42%, rynki wschodnie za 15%, Skandynawia za 9%, a region południowy za 5% łącznej sprzedaży. W 2022 roku Grupa osiągnęła ponad 3,4 mld zł przychodów.