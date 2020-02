Analiza: Będziemy jeść mniej cukru, ale kupować więcej piwa?

7 proc. dorosłych Polaków pije piwo codziennie lub prawie codziennie, fot. shutterstock

Według Instytut Staszica państwo walcząc z cukrem w napojach, wspiera konsumpcję niskoprocentowych napojów alkoholowych.

Pod koniec ubiegłego roku (20 grudnia 2019 r.) opublikowano przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 kwietnia br.

Zdaniem Instytutu Staszica, obszarem, nad którym szczególnie należy się pochylić przy analizie tego projektu, jest jego konstrukcja pod kątem jego wpływu na skuteczność polityki alkoholowej państwa. W roku 2018 Instytut Staszica przygotował i opublikował raport dotyczący polityki alkoholowej państwa w świetle ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – jednej z trzech ustaw, które dotrwały od czasów stanu wojennego do naszej epoki. Konkluzją raportu było, iż ustawa jest całkowicie niedopasowana do gospodarczych i społecznych realiów Polski XXI wieku – w 30 lat po transformacji ustrojowej. Jednym z jej przejawów jest zawarty w ustawie postulat przekierowywania konsumpcji z alkoholi mocnych na niskoprocentowe. W praktyce oznaczało to walkę z alkoholem wysokoprocentowym przy jednoczesnym traktowaniu piwa jako „alkoholu nie na serio” i licznych akcyzowych i reklamowych ułatwieniach dla tego rodzaju alkoholu. Tymczasem od 1989 roku spożycie alkoholi mocnych spadło blisko 3-krotnie z 14,9 l w 1980 r. do 5 l w 2016 r. na głowę. I obecnie odpowiada za 36% spożycia. Natomiast najwięcej czystego alkoholu etylowego spożywane jest w piwie (59%) zaś 9% w winie.

Piwo ma największy udział w rynku – 62,6% i jest to rekord w skali UE. Złocisty trunek jest też alkoholem spożywanym najczęściej – 7% dorosłych Polaków pije je codziennie lub prawie codziennie, natomiast ok. 40% przynajmniej raz w tygodniu. Z kolei napoje spirytusowe z podobną częstotliwością (raz w tygodniu) pije mniej niż 20% badanych, zaś wino – 4%.

Ponadto trzeba zauważyć, że zmiana preferencji konsumentów, a także działania organów państwa w czasie obowiązywania ustawy, spowodowały kilka zjawisk, które są ewidentnie negatywne. Chodzi tutaj zwłaszcza o pojawienie się szkodliwych stereotypów dotyczących mniejszej społecznej szkodliwości spożywania alkoholu w napojach niskoprocentowych, zwłaszcza w piwie.