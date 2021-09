Antal: Firmy otwierają się na pracowników zdalnych

O tym, że rynek pracownika nie tylko się nie zakończył, ale także umocnił się, mówi Artur Skiba, prezes agencji Antal, który będzie gościem XIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Nadal trwa rejestracja.

Jak zaznacza, pod względem finansowym najbardziej zyskali w ciągu ostatniego roku prawnicy. W dużej mierze jest to spowodowane wzrostem zapotrzebowania na ich usługi.

Prezes Antala zaznacza też, że oczekiwania pracowników cały czas rosną, a ludzie rzadziej szukają aktywnie pracy.

- W drugim kwartale ubiegłego roku projekty zostały zamrożone, a rekrutacje wstrzymane. Natomiast w kolejnym kwartale powoli zaczęto wszystko odmrażać. Z kolei to, co działo się pod koniec 2020 r. i na początku 2021 r., pokazuje, że rynek pracownika nie tylko się nie zakończył, ale także umocnił się. Takiej sytuacji dotychczas nie mieliśmy na polskim rynku pracy i póki co nic nie zapowiada, że w najbliższym czasie miałoby to się zmienić. Niewątpliwie ma na to wpływ ilość pieniędzy wpompowanych w gospodarkę, a także chęć nadrabiania przez przedsiębiorców straconego czasu z powodu pandemii - mówi ekspert.

Jego zdaniem, pracodawcy w Polsce otworzyli się na pracowników zdalnych. Wcześniej firmy wymagały, aby pracownik z Gdańska zatrudniony w Krakowie pojawiał się 3-4 dni w tygodniu w biurze. Teraz to się zmieniło i częstotliwość spotkań jest mniejsza. Wystarczy, że pracownik pojawi się raz na kwartał. Co ciekawe, są także międzynarodowe spółki, które nie mają siedziby w Polsce, a rekrutują Polaków. Zdarza się, że mają zbudowane całe zespoły ekspertów, którzy formalnie są zatrudnieni za granicą, ale świadczą pracę zdalnie.

