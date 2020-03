Anwim: Benzyna na stacjach może być tańsza o 30-50 gr/litr

Niska cena ropy z pewnością przełoży się na obniżki na rynku hurtowym, a w konsekwencji na spadki cen detalicznych. Jeśli obecne ceny ropy utrzymają się poniżej 40 USD, w ciągu najbliższych 2-3 tygodni, ceny detaliczne mogą być niższe nawet o 30-50 groszy na litrze - prognozuje Zbigniew Łapiński, członek zarządu, dyrektor ds. zaopatrzenia logistyki i klientów kluczowych Anwim S.A., operatora sieci stacji paliw MOYA.



- Pytanie o przyszłość dalszego kształtowania się cen ropy pozostaje otwarte. Jesteśmy świadkami światowej epidemii koronawirusa, której skutki dla globalnej gospodarki wciąż są trudne do oszacowania. Jedno jest pewne – przy poziomie 35-40 USD za baryłkę mamy coraz mniej przestrzeni na dalsze spadki i coraz większe prawdopodobieństwo wzrostów. Warto jednak przypomnieć, że w XXI w. najniższa zanotowana cena ropy naftowej wynosiła ok 20 USD za baryłkę. Sytuacja ta miała miejsce niemal 20 lat temu, bezpośrednio po ataku na World Trade Centre - podsumowuje Łapiński.

9 marca ceny ropy względem notowań z 6 marca spadły o ok 25 proc. 10 marca – na londyńskiej giełdzie za baryłkę należy zapłacić ok. 37 USD. Tak duże spadki to efekt braku porozumienia co do ograniczenia podaży pomiędzy największymi producentami zrzeszonymi w OPEC i Rosją. Spotkanie OPEC+ miało miejsce 5-6 marca. Rosja nie zgodziła się na redukcję wydobycia. W odpowiedzi Arabia Saudyjska w weekend ogłosiła, że zwiększa swoją produkcję do maksymalnych poziomów i jednocześnie obniża ceny dla swoich klientów. Efekt był piorunujący.



Stacje MOYA obecne są we wszystkich województwach przy głównych trasach tranzytowych, drogach lokalnych i w miastach.