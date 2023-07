Aspartam rakotwórczy? Wszyscy czekają na decyzję WHO

Aspartam, jeden z najpopularniejszych słodzików na świecie, może zostać uznany za czynnik potencjalnie rakotwórczy.

Według caloriecontrol.org, aspartam występuje na całym świecie w około 6000 produktach.

JECFA ma ogłosić swoje ustalenia 14 lipca, tego samego dnia, w którym IARC poda do wiadomości publicznej swoją decyzję – podaje Reuters.

Aspartam, jeden z najpopularniejszych słodzików na świecie, może zostać uznany za czynnik potencjalnie rakotwórczy przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w przyszłym miesiącu – informuje Reuters.

Aspartam 200 razy słodszy niż cukier stołowy

Według kilku badań aspartam nie wpływa na poziom cukru we krwi ani na poziom insuliny, co czyni go popularnym substytutem zastępującym cukier w ​​żywności dla diabetyków. Producenci stosują go również w przekąskach o obniżonej zawartości cukru i produktach bezcukrowych, przyprawach i napojach.

Aspartam, który jest 200 razy słodszy niż cukier stołowy, znajduje się w wielu produktach, w tym w dietetycznych napojach gazowanych Coca-Coli, Diet Coke, bezcukrowych kroplach na kaszel Ricola i niektórych bezcukrowych gumach do żucia Extra. Jest również sprzedawany jako słodzik stołowy pod markami Equal, Nutrasweet i Sugar Twin - wymienia foxla.com.

Według caloriecontrol.org, aspartam występuje na całym świecie w około 6000 produktach, w tym w napojach gazowanych, napojach w proszku, gumie do żucia, słodyczach, żelatynie, mieszankach deserowych, puddingach i nadzieniach, mrożonych deserach, jogurcie, słodzikach stołowych oraz niektórych farmaceutykach, jak witaminy i produkty bezcukrowe czy krople na kaszel.

Orzeczenie Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem, które zostało sfinalizowane na początku tego miesiąca, ma pomóc ustalić, czy substancja stanowi potencjalne zagrożenie związane z chorobą nowotworową.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) po raz pierwszy zatwierdziła aspartam w 1974 r. jako słodzik stołowy i do stosowania w różnych produktach. Od tego czasu FDA zatwierdziła aspartam do innych zastosowań, w tym jako środek słodzący ogólnego zastosowania w 1996 r.

FDA stwierdziła, że ​​aspartam, który jest jednym z najczęściej badanych dodatków do żywności dla ludzi, „jest bezpieczny dla ogółu populacji, jeśli wytwarza się go zgodnie z dobrymi praktykami produkcyjnymi i stosuje zgodnie z zatwierdzonymi warunkami użytkowania”.

Pytania dotyczące bezpieczeństwa aspartamu

Ale pytania dotyczące bezpieczeństwa aspartamu pojawiają się od kilku lat. W artykule opublikowanym w 2021 r. w recenzowanym czasopiśmie naukowym Nutrients, stwierdzono, że ​​„efekty jego długotrwałego używania pozostają trudne do przewidzenia”.

Według agencji Reuters, przeglądu stosowania aspartamu dokonują również, obok IARC, Komitet Ekspertów ds. Dodatków do Żywności (JECFA) i Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

JECFA ma ogłosić swoje ustalenia 14 lipca, tego samego dnia, w którym IARC poda do wiadomości publicznej swoją decyzję – podaje Reuters.

Konkretne substancje słodzące stosowane w produktach o niskiej zawartości cukru różnią się, a firmy czasami zmieniają składniki. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje, konsumenci powinni sprawdzać listy składników poszczególnych produktów, aby potwierdzić, czy zawierają one aspartam – zaznacza cbsnews.com.

Jak dodaje, ani Coca-Cola, producent Diet Coke, ani inni producenci żywności zawierającej aspartam nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.