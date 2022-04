Automaty do uzupełniania, ekologiczna energia. Na czym będą skupiać się sieci?

Innowacyjne rozwiązania opakowaniowe

Detaliści i dostawcy będą nadal tworzyć alternatywy dla opakować z tworzyw sztucznych, w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko. Przykładem takiego działania jest Asda na rynku brytyjskim, która testuje rozwiązania automatów do napełniania. Asda Milton Keynes oferuje ponad 70 produktów markowych i marek własnych w formie uzupełniania produktów do własnych opakowań. Automaty do napełniania znajdują się w dedykowanej strefie, a także w określonych alejkach. Sklep jest jednym z czterech, które prowadzi test, mający na celu zachęcić kupujących do zmiany nawyków i ograniczenia zużycia plastiku. Wszystkie produkty luzem sprzedawane są w tej samej cenie lub niższej za kilogram, niż ich paczkowane odpowiedniki.

Ograniczenie marnowania żywności

Sprzedawcy będą koncentrować się jeszcze bardziej na ograniczeniu marnowania żywności poprzez poprawę w zarządzaniu asortymentem, współpracę z aplikacjami gastronomicznymi, a także poprzez przyłączenie się do akcji charytatywnych, aby wspierać bezdomnych i inne wrażliwe grupy.

- Spodziewamy się, że w 2022 r. sprzedawcy detaliczni będą nadal zacieśniać współpracę z aplikacjami do zagospodarowania nadwyżek żywności, takimi jak Too Good To Go, Glovo i Gander, aby oferować kupującym produkty z bliską data ważności, w zniżkowych cenach – czytamy w raporcie IGD.

Formaty eko-sklepów

Formaty zrównoważonych sklepów rozwijały się w 2021 r. Analitycy IGD spodziewają się, że ten trend będzie ewoluował. Ich zdaniem, detaliści zwiększą koncentrację na redukcji zużycia energii oraz wydajności energetycznej, wykorzystując odnawialne źródła energii, a także np. ciepło wytworzone przy chłodzeniu produktów, do ogrzewania sklepu.

Przykładem może być sklep Rewe w Wiesbaden w Niemczech, który wykorzystuje inteligentną technologię chłodzenia i ogrzewania, zasilaną w 100% ekologiczną energią elektryczną. Zioła uprawiane na plantacjach znajdujących się na dachu pakowane są w ekologiczne opakowania. Sklep oferuje także stacje ładowania samochodów elektrycznych i rowerów.

Wspieranie zrównoważonego rozwoju społecznego

Sprzedawcy detaliczni zwiększą swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój społeczny i nadal będą wspierać lokalne społeczności, organizacje charytatywne, lokalnych i etycznych dostawców oraz będą ulepszać standardy dobrostanu zwierząt.