Avison Young: Przejęcia supermarketów Tesco okazją dla inwestorów

Pierwszy kwartał br. na rynku handlowym upłynął pod znakiem transakcji charakteryzujących się wysoką stopą zwrotu. fot. Shutterstock

Pierwszy kwartał br. na rynku handlowym upłynął pod znakiem transakcji charakteryzujących się wysoką stopą zwrotu. Większość transakcji przypadło na przejęcia supermarketów Tesco, marki opuszczającej Polski rynek - wynika z raportu Avison Young.

Również Galeria Pestka w Poznaniu, sprzedana przez Blackstone do Henley Investments, charakteryzuje się dużym potencjałem wzrostu wartości. Największą transakcją na rynku handlowym była sprzedaż przez Chariot trzeciej, ostatniej transzy obiektów do EPP. Pakiet nieruchomości, których sprzedaż została zaplanowana już w 2018 roku, objął cztery Power Parki zlokalizowane w Kielcach, Olsztynie, Opolu i Tychach.

200 milionów euro – to wolumen inwestycyjny na rynku handlowym w pierwszym kwartale 2021 roku.

Z ponad 30-procentowym udziałem w wolumenie transakcyjnym, rynek magazynowy utrzymał swoją silną pozycję. 425 milionów Euro – to wolumen inwestycyjny na rynku magazynowym w pierwszym kwartale 2021 roku. 85% wolumenu w tym sektorze w pierwszym kwartale br. dotyczyło sprzedaży nieruchomości z rynku pierwotnego. Tylko jedna znacząca transakcja została przeprowadzona na rynku wtórnym. Była to sprzedaż magazynu BTS Castoramy przez Tritax Euro Box do Savills IM. Nieruchomość została sprzedana po stopie procentowej poniżej 5% i dołączyła do najlepiej wycenianych magazynów będących przedmiotem sprzedaży na polskim rynku.

W sumie wynik pierwszego kwartału 2021 we wszystkich nieruchomościach komercyjnych to prawie 1,3 mld euro zrealizowane w 31 transakcjach - to trzeci najlepszy wynik pierwszego kwartału w historii.