Badanie: 49 proc. Polek lubi promocje, tylko 8 proc. nie zwraca uwagi na ceny

Preferencje zakupowe dotyczące zakupów spożywczych nie są sprzężone z płcią. I choć to kobiety częściej polują na promocje, to jednak ich wybory dotyczące produktów spożywczych, nie różnią się tak bardzo od tych, których dokonują mężczyźni. Barbora – internetowy sklep spożywczy, postanowiła to sprawdzić.