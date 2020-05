Badanie: 60 proc. konsumentów chce, by sklepy wdrażały więcej mechanizmów bezpieczeństwa

Konsumenci nie prędko wrócą do starych nawyków. Jak wynika z najnowszego raportu Capgemini – co szósty klient do końca roku będzie unikał częstych zakupów w tradycyjnych sklepach. A gdy już zdecyduje się odwiedzić punkt handlowy, jego koszyk będzie zupełnie inny niż przed pandemią.

Okres kwarantanny i przymusowego zamknięcia wielu sklepów okazał się nie lada wyzwaniem dla całej branży handlowej. Wiele firm przeniosło się do sieci napędzając rozwój e-commerce. Te które tego nie zrobiły, cały czas liczą, że zniesienie ograniczeń przywróci im „normalność”. Nic z tych rzeczy. Jak pokazują wyniki badań, które przeprowadziła firma Capgemini, w ciągu najbliższych 6 do 9 miesięcy zaledwie czterech na dziesięciu klientów na całym świecie, wróci do częstych zakupów w sklepach fizycznych. Przed epidemią było to 59 proc. konsumentów, w trakcie pandemii tylko 24 proc.

Koniec epoki impulsywnych zakupów?

Badanie Capgemini wyraźnie pokazuje, że obecna sytuacja znacząco zmienia zachowanie konsumenckie. Wiele wskazuje na to, że klienci będą ostrożniej i w bardziej przemyślany sposób wybierać sklepy i towary. 77 proc. konsumentów przyznało, że po zakończeniu pandemii będą bardziej ostrożni w kwestiach czystości, zdrowia i sposobu w jaki kupują. Co więcej, 60 proc. oczekuje wręcz, że sklepy będą wdrażać coraz więcej mechanizmów bezpieczeństwa i umożliwią ograniczenie kontaktów dotykowych.

46 proc. respondentów, deklaruje, że oczkuje większych możliwości w zakresie płatności mobilnych, a 41 proc. konsumentów chce, by detaliści zwiększyli ilość kas samoobsługowych, m.in. z możliwością zapłaty z poziomu aplikacji w smartfonie.

Przeczytaj także: Czynszowe przepychanki w galeriach handlowych

Nowy konsument, nowe zasady

Wyniki badań, jakie przeprowadziła francuska firma analityczna są zbieżne z raportem „EY Future Consumer Index”. Według niego 38 proc. konsumentów przyznaje, że po pandemii nie tylko zmienią sposób w jaki kupują produkty, ale też co kupują. W przypadku obu analiz, ponad 60 proc. konsumentów chce robić zakupy tylko od tych marek, które postawią na bezpieczeństwo produktów i będą angażować się społecznie. Co więcej, połowa z nas zamierza częściej kupować produkty lokalne niż te z importu.

- Do tej pory lokalny produkt był towarem klasy premium, więc tylko wybrane sklepy miały taką ofertę. Teraz będzie musiało się to zmienić, ponieważ to jedyna gwarancja biznesowej odporności na rynkowe wstrząsy – komentuje prof. Ravi Anupindi, ekspert w dziedzinie technologii żywności w Center for Value Chain Innovation Uniwersytetu w Michigan. - Obecna sytuacja wyraźnie pokazuje, że duże sieci sklepowe będą musiały wypracować nowy sposób współpracy z lokalnymi dostawcami, by nadążyć za rynkowym popytem – dodaje.

Detalista z głową w chmurach

Dzisiejsze zapotrzebowanie zmienia się tak szybko, że detaliści muszą ściślej współpracować ze swoim łańcuchem dostaw, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie analityczne. Jak wynika z raportów firmy McKinsey, przed pandemią niecałe 25 proc. tradycyjnych zachodnich firm handlowych wykorzystywało chmury publiczne. W Polsce ten odsetek jest jeszcze zmniejszy. Obecne zmiany mogą jednak napędzić popyt na usługi chmurowe i to nie tylko ze względu na rosnące znaczenie platform e-commerce.