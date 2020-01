Badanie: 62 proc. polskich pracowników jest zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej

Z badania „Confidence Index” przygotowanego przez Michael Page, w IV kwartale 2019 r. wynika, że 62 proc. polskich pracowników jest zadowolonych ze swojej sytuacji zawodowej i warunków zatrudnienia, a jeszcze więcej, bo 81,6 proc. dobrze ocenia kondycję rodzimego rynku pracy. Co ważne, większość ankietowanych przewiduje, że w ciągu najbliższych 6 miesięcy ich sytuacja zawodowa i finansowa w pracy jeszcze się poprawi.

Miniony rok dla polskich pracowników należy do udanych, co pokazują wyniki badania „Confidence Index” za IV kwartał 2019 r. Ponad połowa respondentów wyraziła zadowolenie z ogólnych warunków pracy, a 54,6 proc. z nich przyznało, że pozytywnie ocenia stabilność swojej pracy. Podobny odsetek pracowników – 53,8 proc., usatysfakcjonowany był także wysokością swojej pensji. Mniej Polaków za to korzystnie opowiadało się o możliwościach awansu w swoich firmach – pomyślnie oceniło je jedynie 18,6 proc. z nich.

Polscy pracownicy z dużym optymizmem patrzą w przyszłość. 7 na 10 badanych (75,9 proc.) spodziewa się, że najbliższe 6 miesięcy będzie jeszcze korzystniejsze dla kandydatów na rynku pracy. Co więcej, niemal 53 proc. ankietowanych przyznało, że liczy na otrzymanie podwyżki w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 42,7 proc. respondentów w tym samym czasie oczekuje także awansu.

– Nastroje wśród polskich pracowników na koniec minionego roku były jeszcze lepsze niż w analogicznym okresie w 2018 r. Stopa bezrobocia w 2019 r. w Polsce systematycznie spadała i wiele wskazuje na to, że sytuacja nie zmieni się w najbliższym czasie. Wg danych GUS, w listopadzie 2019 r. wynosiła zaledwie 5,1 proc. To znaczący spadek nawet w porównaniu do statystyk z analogicznego okresu 2018 r., gdzie liczba bezrobotnych wynosiła 5,7 proc. Na rynku wzmocniła się pozycja kandydatów i jeszcze większego tempa nabrała rywalizacja pracodawców o najlepsze talenty. Kuszących ofert pracy nie brakuje, a kandydaci mają z czego wybierać. Nasze badanie pokazuje, że na koniec 2019 r. już 60 proc. badanych było przekonanych, że nową pracę znajdzie w czasie krótszym niż 3 miesiące – mówi Piotr Dziedzic, dyrektor w Michael Page i członek zarządu Polskiego Forum HR.