Badanie: 9 na 10 respondentów jest gotowych na zmianę pracy

Sytuacja zawodowa połowy badanych jest gorsza niż na początku pandemii, a 36 proc. ocenia obecny stan jako przybliżony do tego z początku “nowej normalności” - wynika z raportu Pracuj.pl “Rok nowej normalności. Pracownicy i kandydaci o rewolucji na rynku pracy”. Choć stopniowo maleje liczba osób obawiających się o utratę pracy, aż 7 na 10 badanych uważa, że pandemia wprowadziła nieodwracalne zmiany na rynku. Nie powstrzymuje ich to jednak przed mobilnością zawodową – aż 9 na 10 respondentów jest gotowych przyjąć oferty zmiany pracodawcy.

14 proc. respondentów ocenia swoją obecną sytuację jako lepszą - można domyślać się, że w tym gronie znalazły się głównie osoby z branż słabiej dotkniętych konsekwencjami pandemii.

Według badań Pracuj.pl nieco ponad jedna czwarta (26,5 proc.) zatrudnionych przyznaje, że ich obawy o wpływ pandemii na pracę są obecnie większe niż na początku "nowej normalności". To mniejsza grupa niż ta, w której obawy w tym czasie zmalały - deklaruje to co trzeci z badanych (33 proc.). Największa grupa deklaruje natomiast, że poczucie niepewności utrzymuje się na stałym poziomie - taką opcję wybrało 40,5 proc. respondentów.

Zatrudnieni badani częściej wyrażają obawę dotyczącą zmiany obecnych warunków zatrudnienia na gorsze (40 proc.), niż o bezpośrednią utratę pracy (31 proc.) w konsekwencji pandemii.

Badani są świadomi długofalowych konsekwencji pandemii, wykraczających poza najbliższą perspektywę. Aż 73 proc. respondentów uważa, że po opanowaniu pandemii jeszcze przez kilka lat będzie ona wpływać na dostępne na rynku oferty pracy; 37 proc. uważa, że do końca 2021 roku pandemia zostanie opanowana, a większość pracowników wróci do sposobu pracy sprzed jej pojawienia się.

Respondenci są podzieleni w kwestii oceny postaw pracowników w obliczu pandemii. Najwięcej, bo 39 proc. osób uważa, że pracownicy i pracodawcy poradzili sobie z kryzysem lepiej niż się początkowo spodziewały. Niewiele mniej było wobec tego stwierdzenia obojętnych (31 proc.) lub miało stanowisko negatywne (30 proc.).

W rocznicę wybuchu pandemii 91 proc. respondentów uczestniczących w najnowszym pomiarze jest otwartych na zmianę pracy, jeśli dostaną ciekawą ofertę - to wzrost o 14 proc. w stosunku do początku pandemii (kwiecień 2020) i o 8 proc. w stosunku do okresu startu jej drugiej fali (wrzesień 2020). 40,5 proc. pracujących deklaruje, że zastanawia się nad zmianą zawodu lub specjalizacji, podczas gdy we wrześniu ubiegłego roku było to 37 proc., a w kwietniu 2020 r. - 36 proc.

O ile znacząca część osób szukających nowej pracy byłaby skłonna przyjąć stanowisko poniżej swoich kwalifikacji (45 proc.), to tylko 29 proc. byłoby skłonnych obniżyć swoje oczekiwania finansowe.

Badacze pytali też o to, co zachęciłoby pracowników do przyjęcia oferty w obecnych okolicznościach. Na czele oczekiwań utrzymuje się propozycja wyższego wynagrodzenia (72 proc.), stabilne i bezpieczne zatrudnienie (57 proc.). Trzecie miejsce zajmuje stabilna pozycja samej firmy, na co wskazało 37 proc. respondentów.

Badacze po raz pierwszy zapytali także o znaczenie możliwości szczepienia dla ich decyzji rekrutacyjnych. Okazało się, że niecała jedna trzecia badanych (31 proc.) uznałaby gwarancję wcześniejszego szczepienia za element dodatkowo zachęcający do aplikacji na stanowisko. Kolejne 37 proc. przyjęłoby taką informację obojętnie, a 32 proc. - nie czułoby się zachęconych.