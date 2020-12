Badanie: Co trzeci Polak deklaruje, że w najbliższe święta zje mniej dań mięsnych

Polacy ograniczają spożycie mięsa także w święta, fot. za RoślinnieJemy

Na początku grudnia br. panel Ariadna przeprowadził badania opinii publicznej na zlecenie kampanii RoślinnieJemy, pytając Polaków o charakter potraw, które pojawią się na ich stole w wigilijny wieczór. Już co trzeci Polak (33 proc.) deklaruje, że w najbliższe Święta Bożego Narodzenia zje mniej dań i produktów mięsnych niż w roku poprzednim. W wielkich miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców) wynik jest jeszcze bardziej imponujący – 39 proc. Plany ograniczenia spożycia mięsa w nadchodzące święta widać również w mniejszych miastach, a także wśród mieszkańców wsi (28 proc.).

Co piąty Polak (22%) mówi też, że w święta zje mniej dań i produktów rybnych. W dużych miastach (100-500 tys. mieszkańców) jest to już prawie co trzecia osoba (28%). 70% wszystkich badanych deklaruje, że zje tyle samo dań i produktów rybnych co w roku poprzednim, a 7% mówi, że zje ich więcej.

Już 18% wszystkich badanych deklaruje, że z okazji Świąt Bożego Narodzenia ma zamiar przygotować roślinne alternatywy tradycyjnych potraw mięsnych, np. pierogi z soczewicą (wśród osób pomiędzy 18 a 24 rokiem życia to już prawie co trzecia osoba – 31%, ale nawet w grupie powyżej 55 lat już 14% mówi, że przygotuje wegańskie alternatywy mięsnych dań).

RoślinnieJemy zapytało też o alternatywy dań i produktów rybnych – 13% wszystkich badanych deklaruje, że przygotuje wegańskie zamienniki tradycyjnych dań, np. selerybę czy śledzie z boczniaków. Tak jak w przypadku zamienników mięsa, najwięcej chętnych na przygotowanie alternatyw dań rybnych jest w grupie wiekowej od 18 do 24 lat – już co czwarta młoda osoba (26%) planuje przygotować roślinne alternatywy dań i produktów rybnych w najbliższe święta.

Taki sam odsetek (14%) mieszkańców wielkich miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), jak mieszkańców wsi deklaruje, że przygotują roślinne zamienniki ryb na wigilijny stół.

U 2% badanych wszystkie potrawy na wigilijnym stole będą wyłącznie roślinne lub wyłącznie wegetariańskie (i nie będzie na nim ryb). Całkowicie wegańskie święta planuje 3% osób w wieku między 35 a 44 lat, natomiast wegetariańskie święta cieszą się największą popularnością wśród osób pomiędzy 45 a 55 rokiem życia (2%). Podobnie jak w przypadku zamienników dań rybnych, obecność tylko roślinnych potraw na wigilijnym stole deklaruje taki sam procent mieszkańców wielkich miast, jak mieszkańców wsi (2%) i jest to największy odsetek spośród badanych grup uwzględniając miejsce zamieszkania (u wszystkich pozostałych to 1%). Warto też podkreślić, że co szósty (63%) Polak deklaruje, że na jego wigilijnym stole nie będzie potraw mięsnych.

Polacy coraz częściej szukają pomysłów na bezmięsne dania, nie tylko w okresie Świąt Bożego Narodzenia, ale na co dzień – według listy najpopularniejszych haseł wyszukiwanych w polskim Google w 2020 roku piątą najczęściej wpisywaną frazą, zaczynającą się od “pomysł na”, był “pomysł na obiad bez mięsa”.