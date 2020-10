Badanie: Najmniej skłonne do korzystania z gotówki są osoby w wieku 45-54 lata

Jak wynika z tegorocznego badania Elavon i Ipsos Mori, 32% badanych w wieku 55-60 lat przyznało, że w czasie izolacji społecznej zwiększyli swoje wydatki w Internecie w porównaniu do okresu sprzed wprowadzenia „lockdown”. Dane pokazują również, że wydatki w sieci wzrosły we wszystkich grupach wiekowych, na co zasadniczy wpływ miała wzmożona aktywność internautów korzystających z e-sklepów ze swoich domów.

Aż 60% ankietowanych Polaków będzie chętniej wybierać płatności bezdotykowe oraz kartą jako preferowane metody dokonywania transakcji podczas tradycyjnych zakupów w sklepie. Z kolei dane Narodowego Banku Polskiego z marca br. pokazały, że w tym roku wykorzystanie płatności zbliżeniowych osiągnęło rekordowy poziom – stanowiły one 91% wszystkich transakcji bezgotówkowych.

W Polsce najmniej skłonne do korzystania z gotówki są osoby w wieku 45-54 lata. Zaledwie 7% z nich przyznaje, że chce płacić fizycznymi pieniędzmi. Najbardziej skłonni do płatności gotówkowych są z kolei 25-34-latkowie. 13% badanych z tej grupy wiekowej deklaruje, że płaci gotówką. Mimo to, są oni niemal trzykrotnie bardziej chętnie nastawieni na korzystanie z kart płatniczych i zbliżeniowych form płatności.

Podobna tendencja wzrostowa w zakresie popularności e-handlu i transakcji bezgotówkowych dostrzegana jest także w innych częściach Europy. Blisko połowa respondentów (52%) w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii (49%) zwiększyła swoje wydatki online od początku pandemii. W Niemczech jest to jedna trzecia społeczeństwa (32%). Respondenci we wszystkich grupach wiekowych przyznają, że są skłonni do aktywniejszego korzystania z transakcji bezgotówkowych. Deklaruje tak 68% badanych w Wielkiej Brytanii, 60% w Irlandii i 34% w Niemczech.

W badaniu przeprowadzonym dla Elavon przez Ipsos Mori na temat handlu elektronicznego i zwyczajów płatniczych wzięło udział 1093 respondentów z Polski.