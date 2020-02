Badanie: Najwięcej produktów odzwierzęcych spożywają osoby w wieku 55+

Młode osoby to grupa najchętniej rezygnująca ze spożycia produktów mięsnych - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie RoślinnieJemy. - Okazuje się, że co 5. młody Polak w okresie miesiąca przed przeprowadzanym badaniem nie jadł mięsa. Nie można na tej podstawie stwierdzić, że 21,7 proc. Polaków w wieku 18-24 to wegetarianie, ale z pewnością widoczne jest znaczne zainteresowanie bardziej roślinnym odżywianiem wśród przedstawicieli młodego pokolenia - czytamy w raporcie.

Najwięcej produktów odzwierzęcych spożywają osoby w wieku 55+. Odnosi się to zarówno do mięsa (92% Polaków w tej grupie), jak i nabiału oraz jaj. Osoby z tej grupy są w najmniejszym stopniu zainteresowane produktami roślinnymi takimi jak pasty roślinne, czy desery na bazie mleka kokosowego - w ciągu ostatniego miesiąca spożywało je jedynie 18,9% badanych. Dla porównania: 43,8% Polaków w wieku 25-34 spożywało je w okresie miesiąca przed przeprowadzeniem badania.



Przedstawiciele pokolenia Z poszukują dodatkowej wartości, bardziej przyjaznych środowisku i bardziej etycznych rozwiązań także w swoich codziennych wyborach.Ta grupa najbardziej ochoczo reaguje również na sygnały płynące i rozprzestrzeniające się w mediach społecznościowych.



- Warte odnotowania jest, że według dedykowanego badania dla RoślinnieJemy, niemal 12% Polaków nie pije mleka i nie je produktów mlecznych oraz niemal tyle samo nie je jaj i produktów jajecznych, jednocześnie być może spożywając mięso - co sugeruje, że ograniczanie spożycia niektórych grup produktów odzwierzęcych wcale nie musi być głównie sprawką wegan, a dotyczy także osób które borykają się z alergiami/nietolerancjami, bądź też kierują się kwestią własnych, unikalnych preferencji smakowych - komentuje Honorata Jarocka, analityk firmy Mintel.

Wyniki sondażu przeprowadzonego przez Panel Ariadna przełamują wiele mitów na temat osób na diecie roślinnej. Wbrew przyjętym stereotypom, wśród osób niejedzących mięsa wcale nie przeważają kobiety. Proporcje płci w tej grupie odpowiadają proporcjom w ogólnej populacji kraju, a nawet mężczyzn jest w niej o 1% więcej. Jak pokazują wyniki sondażu, ilość wegetarian wcale znacząco nie różni się w zależności od miejsca zamieszkania, czy ukończonego poziomu edukacji.

Bezmięśnie odżywiało się w miesiącu przed badaniem 8% mieszkańców wsi, którzy stanowili aż 37% wszystkich ankietowanych. Bardzo dobrze wypadły też małe miasta do 20 tys. mieszkańców, w których aż 12% respondentów zadeklarowało brak spożycia produktów mięsnych – jest to najlepszy wynik spośród wszystkich badanych grup. Wśród wegetarian i wegan jest również mniej osób z ukończonymi studiami wyższymi, co wynika głównie z młodego wieku respondentów stanowiących

znaczną część tej grupy - wynika z danych RoślinnieJemy.

Badanie zostało przeprowadzone przez Panel Ariadna w dniach 13-20 maja 2019 roku metodą CAWI na ogólnopolskiej próbie liczącej N=1077 osób.