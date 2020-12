Badanie: Nowa praca na nowy rok

Blisko 6 na 10 uczestników najnowszego badania Pracuj.pl planuje podjąć postanowienia noworoczne związane z pracą. Najczęściej dotyczyć będą one zmiany pracodawcy, nowych umiejętności, a także balansu między życiem osobistym i zawodowym. Badani zaskakująco dobrze oceniają osobisty bilans roku „nowej normalności” – tylko 1/3 uważa, że kończy go w gorszej sytuacji zawodowej, niż poprzedni.

Jak wynika z najnowszych badań Pracuj.pl, tylko nieco więcej niż co trzeci respondent (36%) uważa, że kończy 2020 rok w gorszej sytuacji zawodowej, niż poprzedni. Wyraźnie więcej, bo blisko połowa badanych (48%) wystawia mu taki sam lub lepszy bilans, co poprzedniemu. Choć pandemia koronawirusa nie ustępuje, jej wpływ na osobistą sytuację pracowników zdaje się więc pod koniec roku nie spełniać najczarniejszych scenariuszy, prognozowanych kilka miesięcy temu.



Stosunkowo pozytywne podejście do własnej sytuacji w pracy łączy się u wielu badanych z gotowością na odważne ruchy w życiu zawodowym. Aż 64% respondentów planuje w przyszłym roku podjęcie ważnych kroków w karierze. Niewiele mniej, bo 62% wierzy, że ich sytuacja zawodowa w przyszłym roku ulegnie poprawie.



- Skutki pandemii będą miały wpływ na rynek pracy przez kolejnych kilka lat. Jednocześnie jednak 2021, a zwłaszcza jego druga połowa może przynieść według ekspertów faktyczne odmrożenie wielu dotkniętych kryzysem branż. W obliczu tych nadziei i obaw cieszy optymizm badanych. To w dużym stopniu właśnie od ich postaw będzie zależeć, jak szybko i sprawnie firmy będą reagować na kolejne zmiany na rynku pracy - komentuje Konstancja Zyzik, Talent Acquisition & Capabilities Development Manager w Grupie Pracuj.



Pozytywne i aktywne nastawienie większości badanych przekłada się także na gotowość do podejmowania noworocznych postanowień związanych z pracą. Planuje je w tym roku blisko 6 na 10 respondentów badania Pracuj.pl. Czego dotyczyć będą postanowienia noworoczne badanych pracowników? Najczęstszym zobowiązaniem, jakie chcą podjąć jest zmiana pracy – wskazuje na nią 70% respondentów. Kolejne 50% chce w przyszłym roku nabyć nowe umiejętności, przydatne w rozwoju kariery. 38% respondentów planuje ponadto zadbać w większym stopniu o równowagę między życiem zawodowym i osobistym (work-life balance), a nieco mniej – zdobyć podwyżkę (28%) lub awans (15%).



Plany zawodowe i postanowienia badanych pokazują wyraźnie różnorodność i niejednolitość postaw, przyjmowanych w obliczu pandemii w minionych 12 miesiącach.



Wśród respondentów odzwierciedlają się trzy tendencje. Pierwszą tendencją jest zmęczenie obecnym miejscem pracy i chęć zmiany środowiska, podkreślona dodatkowo przez nowe, wymagające warunki na rynku. Drugą – gotowość do nabywania nowych umiejętności w obliczu zmian kompetencji, których poszukują pracodawcy. Trzecią – zmęczenie i stres związane z nowymi okolicznościami i chęć znalezienia bardziej zbalansowanej pracy. Te tendencje będą miały znaczący wpływ na zachowania kandydatów i pracowników także w przyszłym roku – podsumowuje Konstancja Zyzik.