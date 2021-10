Badanie: Polacy chcą podwyżki 500 plus?

Z badania przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie ponad tysiąca Polaków przez UCE RESEARCH i SYNO Poland wynika, że 43,4% respondentów jest za podniesieniem świadczenia przyznawanego w ramach programu „Rodzina 500+”. Przemawia za tym rosnąca inflacja i wzrost cen.

Z kolei 38,5% respondentów ma przeciwne zdanie. Natomiast 18,1% jest niezdecydowanych.

– Pozytywnie zaskakuje mnie ilość przeciwników rewaloryzacji świadczenia. Po pierwsze, oznacza to wzrost świadomości Polaków. Zapewne jest on nieznaczny, ale ludzie dostrzegają, że pieniądze nie biorą się znikąd, a koszty programu trzeba z czegoś pokryć. Po drugie, ostatnie lata przyniosły poprawę sytuacji bytowej, jednak nie z powodu 500 plus, a ze względu na zwiększenie zatrudnienia i rosnące wynagrodzenia – komentuje ekonomista Marek Zuber.

Ludzie boją się wzrostu cen

Zdaniem Piotra Kuczyńskiego, analityka rynków finansowych, wyniki nie są specjalnie zaskakujące. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można założyć, że dwie grupy, tj. zwolenników rewaloryzacji i korzystających z tego świadczenia, są niezwykle zbliżone. Według eksperta, prawdopodobnie zdecydowana większość pobierających 500 plus opowiada się za wypłacaniem wyższej kwoty. Jak dodaje Marek Zuber, z innego badania wynika, że obecnie ludzie najbardziej obawiają się wzrostu cen. To mogłoby wskazywać, że poparcie dla rewaloryzacji będzie jednak większe.

– Moim zdaniem, rośnie grupa osób, które uważają, że ten program nie spełnił podstawowego zadania, tzn. nie zwiększył liczby urodzeń. Nawet sam rząd to przyznaje. Coraz częściej 500 plus jest postrzegane jako środek do utrzymania władzy niż jako istotna pomoc dla całego społeczeństwa. Oczywiście, dla najbiedniejszych Polaków z dużą liczbą dzieci jest to wsparcie. W związku z tym ten program nie jest całkowicie odrzucany jako coś błędnego – mówi prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC i były wiceminister finansów.

Patrząc na wiek respondentów, można dostrzec, że zwolennikami podniesienia wysokości świadczenia są głównie osoby mające 23-35 lat – 50%. Na kolejnych miejscach są przedstawiciele grup 36-55 lat – 44,6%, a także 56-80 lat – 34,8%. Na końcu zestawienia widzimy ankietowanych w wieku 18-22 lata – 24,1%.