Badanie: Polacy oczekują obniżek cen

Z badania Dentsu Aegis Network Polska wynika, że w najbliższym czasie większe zakupy zapowiada jedynie 9% badanych. Znaczna większość natomiast deklaruje utrzymanie koszyka zakupowego na niezmienionym, ograniczonym obecnie poziomie. Częściej zwracamy uwagę na najbliższe sąsiedztwo i bardziej skłonni jesteśmy kupić produkt od lokalnego dostawcy, ale cena przy wyborze wciąż gra istotną rolę.

W majowej odsłonie badania ankietowani przyznali, że w swoich gospodarstwach domowych częstotliwość robienia zakupów nie zmieniła się (takiej odpowiedzi udzieliło 66% ogółu). Natomiast ponad połowa - 56% wspiera lokalny biznes kupując produkty u rodzimych dostawców, a 52% robi to częściej niż w czasach przed pojawieniem się wirusa COVID-19.



Przez te trzy miesiące badani nie oczekiwali ograniczenia działań reklamowych. Żywimy nadzieję co do obniżek cen (56% ogółu badanych) i dbania o zachowanie higieny i sterylności (47% ogółu badanych). Aspekt dotyczący dbania o higieniczne warunki produkcji, dostaw czy sprzedaży produktów jest szczególnie istotny zwłaszcza dla kobiet (52% ogółu badanych kobiet, 43% ogółu badanych mężczyzn).



12% ogółu badanych deklaruje, że codzienne zakupy w dalszym ciągu stanowią dla nich wyzwanie. Opadły także początkowe negatywne emocje, a badani obawiają się zakażenia już „tylko” w 50%, zaś przebywania w większych skupiskach ludzkich w 48%. W dalszym ciągu połowa badanych odczuwa niepokój związany z wychodzeniem do sklepu na codzienne zakupy a strach ten silniej towarzyszy kobietom. Jedyne 21% ogółu badanych zadeklarowało, że nie odczuwa żadnego dyskomfortu w związku z wychodzeniem z domu w celach zakupowych.



Badani zapytani o plany zakupowe przyznali, że chętnie odwiedzą stacjonarny sklep remontowo-budowalny (22% ogółu) czy zaopatrzą się w artykuły ogrodnicze (24% ogółu). Poluzowanie restrykcji, to także wzrost mobilności i odwiedzanie miejsc, które jeszcze niedawno były omijane. Część osób wróciła z pracy zdalnej do biur, a to wiąże się z powrotem niektórych potrzeb zakupowych - więcej badanych w maju osób planuje odwiedzić stację benzynową (38% ogółu badanych). Wśród kobiet pojawia się również potrzeba odwiedzenia w najbliższym tygodniu drogerii (25% badanych kobiet).



57% badanych zadeklarowało, że obecnie częściej niż kiedyś korzysta z zakupów online, a w najbliższym tygodniu zakupów za pośrednictwem internetu zamierza dokonać 36% badanych. W sieci dokonujemy zakupów nieco innych niż w rzeczywistości. W wersji online badani najchętniej poszukują produktów z kategorii: odzież i obuwie. W mniejszym stopniu korzystamy z kultury i rozrywki (21%), kupujemy artykuły ogrodnicze (18%) czy elektornikę (14%). Zakupy spożywcze online robi tylko 14% ankietowanych.