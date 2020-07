Badanie: Polacy wolą mieć rzeczy na własność niż je wypożyczać

Mimo zalet związanych z wynajmem i faktu, że można dziś pożyczyć praktycznie wszystko, Polacy wolą mieć rzeczy na własność – wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Jak wskazano w badaniu, oszczędność pieniędzy, miejsca, czasu, a także mobilność i elastyczność - to korzyści, które mają największy wpływ na decyzje o wyborze wynajmu zamiast kupowania różnych dóbr. "Mimo zalet i faktu, że wypożyczyć można dziś w zasadzie wszystko, Polacy wolą jednak mieć rzeczy na własność" - podkreślili autorzy badania.

"Zdecydowanie posiadać" dom lub mieszkanie chce 59 proc. ankietowanych, drobny sprzęt AGD - 45 proc., a chęć dysponowania własnym samochodem deklaruje 43 proc. badanych.

Eksperci zwrócili uwagę, że branża wynajmu, zarezerwowana do niedawna dla biznesowych profesjonalistów - w ostatnim czasie oferuje niemal wszystko. "Wypożyczenie przedmiotu, którego będziemy używać tylko raz lub dwa razy, jest znacznie tańsze i bardziej zrównoważone finansowo i środowiskowo niż jego zakup" - wskazali. Dzięki rozwojowi m.in. aplikacji współdzielenia (sharingowych), możliwe jest wykorzystanie zasobów, którymi dysponują sąsiedzi lub lokalne społeczności - dodali.

Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, zwrócił uwagę, że gdy stoimy przed koniecznością zakupu drogiej rzeczy, z której skorzystamy kilka razy i zadajemy sobie pytanie, czy na pewno nas na to stać, warto uświadomić sobie, że "na pewno nas stać, by to wypożyczyć".

Respondenci w ostatnim roku najczęściej wynajmowali mieszkania lub pokoje w trakcie wyjazdu (22 proc.). 13 proc. badanych ma za sobą wypożyczenie roweru, a 12 proc. - sprzętu do remontu mieszkania. Co dziesiąta osoba (11 proc.) wynajmowała mieszkanie w celu stałego pobytu. Częściej taką odpowiedź deklarowały osoby młodsze - 28 proc. osób w wieku do 24 lat.

Główną zaletą wypożyczania sprzętu jest brak konieczności dbania o jego stan techniczny, bo tym zajmuje się właściciel wynajmowanej rzeczy - taką korzyść wskazało 41 proc. respondentów. 36 proc. uważa, że istotny jest aspekt oszczędnościowy - brak konieczności angażowania własnego kapitału w zakup danego dobra. Podobny odsetek badanych (32 proc.) wskazał na oszczędność miejsca, czyli brak konieczności magazynowania rzeczy w momencie, kiedy nie jest używana.

Jak zaznaczyli eksperci BIG InfoMonitor, osobną kategorię stanowią towary dostępne w modelu ekonomii współdzielenia (tzw. sharing economy). Takie podejście stało się popularne dzięki wykorzystaniu współczesnej technologii informatycznej, umożliwiającej znalezienie, wynajęcie, opłacenie i zwrot towaru w czasie rzeczywistym, z poziomu aplikacji np. w smartfonie. "Choć jest to trend wyraźnie zauważalny, to jednak z badania zrealizowanego na zlecenie BIG InfoMonitor przez Quality Watch, wynika, że zaledwie 29 proc. pytanych w ogóle słyszało o pojęciu ekonomii współdzielenia" - zaznaczył Grzelczak.