Badanie Pracuj.pl: Noworoczne postanowienia pracowników

Noworoczne postanowienia zawodowe podjęło aż 53% pracowników. Najczęstsze plany: zmiana pracy, rozwój, work-life balance, podwyżki.

Większość badanych podchodzi z optymizmem do pracy w 2023 roku. 7 na 10 twierdzi, że w 2023 r. warto podejmować odważne kroki w karierze.

Minione 12 miesięcy dla wielu pracowników było czasem szans, ale i trudności. 46% badanych Pracuj.pl twierdzi, że w minionym roku rozwinęło się zawodowo.

Badani zdają sobie sprawę, że 2023 rok przyniesie wyzwania. Jednak mimo to większość podchodzi z optymizmem do pracy w tym roku i wierzy, że to dobry czas na zawodową zmianę.

Nowy rok – nowe szanse

2023 rok dopiero się zaczyna, a jednak większość pracowników w Polsce już wie, że czeka ich w nim sporo wyzwań. Z drugiej jednak strony przynosi wiele szans na pozytywną zawodową zmianę. By spełniać marzenia i robić w pracy to, co kochamy potrzeba wiele wytrwałości, odwagi i dobrego nastawienia. Jak się okazuje, dla wielu osób zdobycie nowej, ciekawej pracy czy rozwój zawodowy to ważne noworoczne postanowienie.

Najnowsze badanie Pracuj.pl dowodzi, że wielu z nas z nadzieją patrzy na przyszły rok, planując odważne kroki w karierze. Zapytano ponad 700 pracujących Polaków – użytkowników serwisu o to, jak podsumowują minione miesiące i jakie postanowienia przygotowali sobie na ten rok.

2022 – czas mieszanych uczuć

Minione 12 miesięcy dla wielu pracowników było czasem szans, ale i trudności. 46% badanych Pracuj.pl twierdzi, że w minionym roku rozwinęło się zawodowo. Odwrotną opinię posiada jednak aż 39% badanych. Niewątpliwie spora liczba ofert i rywalizacja o pracowników stworzyły okazję do rozwoju zawodowego dla wielu osób. Jednocześnie jednak wiele talentów na skomplikowanym, szybko zmieniającym się rynku pracy nie miało takich możliwości.

Trudno się dziwić, że badani jeszcze mocniej podzieleni są w ogólnej ocenie 2022 roku pod kątem życia zawodowego. Przeważają pozytywne oceny – wyraża je 44% respondentów. Jednak tylko nieco mniej, czyli 39% badanych określa swoje doświadczenia zawodowe z tego czasu jako negatywne.

2023 – z optymizmem w obliczu wyzwań

Nowy rok to szansa na nowe otwarcie i świeże, bardziej optymistyczne spojrzenie na karierę. Choć część z badanych nie oceniała pozytywnie minionych 12 miesięcy, ponad 6 na 10 podchodzi z optymizmem do pracy w 2023 roku, mimo szykujących się wyzwań. Co więcej, ponad 7 na 10 uważa, że w obliczu trudności wciąż warto mieć odwagę i podejmować odważne kroki związane z karierą.

Pogoda w ocenie sytuacji nie przesłania świadomości, że nie zabraknie w najbliższym roku trudnych chwil. Aż 67% respondentów szykuje się w nadchodzących 12 miesiącach na trudne wyzwania w życiu zawodowym.

Jak zauważa Aleksandra Skwarska, PR & CSR Managerka w Grupie Pracuj, odpowiedzi respondentów jeszcze mocniej podkreślają, jak istotne będzie przemyślane planowanie kolejnych kroków w karierze w najbliższych miesiącach.

- Początek 2023 roku na rynku pracy będzie niewątpliwie trudnym, ale także interesującym okresem. Świadomość tego widoczna jest w pozytywnym podejściu wielu respondentów do odwagi w życiu zawodowym. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy zdają sobie sprawę, że przy podejmowaniu decyzji rekrutacyjnych będą musieli kierować się szeregiem czynników: bezpieczeństwem zatrudnienia, proponowaną płacą, skalą rywalizacji o kandydatów, warunkami gospodarczymi. Jednak nauczeni perspektywą ostatnich lat wszyscy wiemy także, że każda trudność tworzy nowe możliwości, otwiera kolejne perspektywy na rynku pracy – komentuje Aleksandra Skwarska.

Z życzeniami po karierę

By jednak coś zmienić na lepsze, warto wyznaczyć sobie cele. Oczywiście nie każdy wierzy w moc noworocznych postanowień. Jednak wielu z nas właśnie za ich pomocą chce spełnić zawodowe marzenia. Aż 53% badanych przyznaje, że w Sylwestra podjęli postanowienia noworoczne na 2023 rok, związane z karierą lub pracą.

Jakie kwestie są najczęstszym przedmiotem marzeń zawodowych? W najbliższych 12 miesiącach najwięcej, bo aż 53% z pracowników chciałoby zmienić obecną pracę na inną. Jednak niewiele mniej, bo 50% za cel obrało rozwój zawodowy i nabranie nowych umiejętności. W cenie jest także równowaga między pracą a życiem osobistym, którą utrzymać lub zyskać chce więcej, niż co trzeci badany składający sobie noworoczne postanowienia.

O podobną kwestię zapytaliśmy użytkowników serwisu 12 miesięcy temu. W większości przypadków plany pracowników pozostają bardzo podobne jak w minionych latach. Jednocześnie jednak widać, jak na nasze cele zawodowe wpływa spadająca wartość otrzymywanych pensji. Ponad 1/3 (36%) respondentów postanowiła, że w tym roku postara się u pracodawcy o podwyżkę.

Na marzenia zawsze jest czas

U progu 2023 roku nie znamy jeszcze wielu wydarzeń, które będą wpływać na naszą pracę w najbliższych 12 miesiącach. Ostatnie lata dowodzą, że rzeczywistość może zaskakiwać nawet najlepszych ekspertów. Jedno jest pewne – pozytywna zmiana oraz szansa na nową karierę nie biorą się znikąd.

Warto w najbliższym roku śledzić ciekawe oferty zatrudnienia, starać się konsekwentnie realizować zawodowe postanowienia oraz zachować optymizm. To postawy, które niezależnie od rynkowych zmian zawsze dają dodatkowe szanse na rynku pracy.